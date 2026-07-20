Мэру Нью-Йорка Зорану Мамдани, возможно, придется объясняться перед избирателями по поводу слов о готовности задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявил востоковед-американист Александр Каргин.

По его словам, Мамдани «просто понтуется» и заигрывает, пытаясь создать видимость деятельности для потенциальных избирателей, в то время как из Нью-Йорка «бегут бизнесмены» из-за поднятых при новом мэре налогов.

«Он не имеет полномочий задержать Нетаньяху, они есть только у американского федерального правительства. А [президент США Дональд] Трамп, очевидно, этого делать не станет», — пояснил Каргин.

Он выразил мнение, что израильский премьер не откажется от визита на Генассамблею ООН этой осенью, тогда как к Мамдани в связи с этим возникнут претензии.

«Ему будут задавать вопросы — ты же обещал, почему ты этого не делаешь? Но с вероятностью в 99%, что Мамдани даже не предпримет попыток, потому что оснований нет», — резюмировал эксперт.

Ранее Мамдани не исключил, что власти Нью-Йорка могут задержать Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. По словам мэра, он ведет по этому поводу переговоры с юридическим департаментом города. Он также назвал израильского премьера военным преступником и заявил, что ему «место в Гааге».

В ходе предвыборной кампании в прошлом году Мамдани уже заявлял о намерении исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС), выданный из-за действий Израиля в секторе Газа, и отдать полиции распоряжение арестовать Нетаньяху.

Сам израильский премьер говорил, что угрозы мэра Нью-Йорка его не беспокоят. В то же время он обвинил Мамдани в поддержке палестинской группировки ХАМАС.