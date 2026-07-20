Оригинальный препарат для лечения ревматоидного артрита группы компаний «Р-Фарм» включили в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR) — одной из ключевых профессиональных организаций региона в этом направлении. Помимо России, он также зарегистрирован в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и Вьетнаме.

«Первым российским медикаментом, вошедшим в международные рекомендации по ревматоидному артриту, стал биологический препарат производства резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”. Клиническая программа исследований, в которых оценивались его эффективность и безопасность, включала более 2,4 тысячи пациентов с ревматоидным артритом из 19 стран», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Олокизумаб — моноклональное антитело, блокирующее один из ключевых медиаторов воспаления при ревматоидном артрите. Препарат группы компаний «Р-Фарм» выпускают на заводе «Спутник Технополис», который является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает суставы, снижает качество жизни и при отсутствии своевременного лечения может приводить к потере трудоспособности. Современная терапия направлена на контроль воспаления, снижение активности заболевания и сохранение функции суставов.