Великобритания вряд ли сделает кардинальный разворот во внешней политике и в отношении к России после вступления в должность нового премьер-министра Энди Бёрнэма. Таким мнением поделился с RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Здесь, к сожалению, ожидается полная преемственность и продолжение игры в „партию войны“», — сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что Бёрнэм пока мало известен как политик на мировой арене, но призвал не «питать иллюзий относительно его возможной самостоятельности».

«Он, очевидным образом, продолжит дело [экс-премьеров] Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и своего предшественника [Кира] Стармера в части оголтелой антироссийской истерии», — считает депутат.

По его словам, Британия в этом плане демонстрирует «полный консенсус», но Москву «этим не удивить». Слуцкий добавил, что Россия продолжит идти к целям военной операции и отстаивать свои интересы, независимо от смены власти в Великобритании.

Кир Стармер 22 июня объявил, что досрочно покинет должность премьер-министра. Этому предшествовало разгромное поражение возглавляемой Стармером Лейбористской партии на муниципальных выборах.

20 июля король Великобритании Карл III официально принял отставку главы правительства. Новым премьером стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм. За последние десять лет в Великобритании сменилось шесть премьер-министров.