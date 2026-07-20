Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра и поручил новому главе правительства Энди Бёрнэму сформировать кабинет министров. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Букингемского дворца.

Перед встречей с монархом Стармер произнес прощальную речь возле резиденции на Даунинг-стрит, 10. Он заявил, что Британия стала «сильнее и справедливее», чем два года назад, когда Стармер возглавил правительство.

По словам экс-премьера, экономика и международная репутация страны укрепились, уровень иммиграции «значительно сократился», а оборона и безопасность «находятся на гораздо более прочном фундаменте».

Стармер добавил, что за 6,5 года во главе Лейбористской партии «спас ее от исторического поражения» в 2019-м и изменил ее таким образом, что она «оказалась готова предстать перед страной и одержать убедительную победу» на выборах 2024 года.

Стармер упомянул в прощальной речи Украину, заявив, что «враги» Великобритании стремятся разделить ее в том числе из-за «твердой решимости» поддерживать Киев.

«И поэтому, несмотря на эти нападки, жизненно важно, чтобы мы помнили о величии Британии. <…> Я ухожу с достоинством. Я ухожу с улыбкой. И я горжусь всем, чего мы достигли», — подчеркнул экс-премьер.

В заключение Стармер пожелал успехов своему преемнику Энди Бёрнэму, отметив, что полностью поддерживает его.

Ожидается, что Бёрнэм выступит с речью, в которой обозначит приоритеты на посту главы британского правительства.

Разговоры об отставке Кира Стармера начались после того, как Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на муниципальных выборах в мае. Сам Стармер сначала утверждал, что не покинет пост.

Однако кабмин начали покидать министры, а британские СМИ писали, что даже соратники призывают Стармера оставить пост. После победы мэра Большого Манчестера Энди Бёрнэма на довыборах в британский парламент Стармер решил не бороться за кресло и 22 июня объявил об отставке.