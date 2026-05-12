Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался покидать свой пост, несмотря на усиливающиеся призывы к его отставке. Об этом глава британского правительства заявил членам своего кабинета на заседании 12 мая, передает «Би-би-си».

Стармер заявил, что берет на себя ответственность за провал правящей Лейбористской партии на недавних муниципальных выборах, но также отвечает за выполнение обещанных избирателям перемен.

По словам премьера, последние двое суток «дестабилизировали ситуацию в правительстве, и это имеет реальные экономические последствия для нашей страны и для наших семей».

«Страна ожидает от нас активного управления. Именно этим я и занимаюсь, и именно этим мы должны заниматься как кабинет министров», — заявил Стармер.

Он также напомнил, что в Лейбористской партии существует процедура оспаривания кандидатуры лидера, и она еще не была задействована.

По данным источников Ske News, Стармер заявил, что будет обсуждать с министрами выборы или свое лидерство только в индивидуальном порядке, но после заседания кабмина премьер отказался встречаться с коллегами, которые хотели с ним поговорить.

Перед заседанием кабмина газета Telegraph писала со ссылкой на источники, что отставки Стармера намерены потребовать шесть министров: глава МВД Шабана Махмуд, министр обороны Джон Хили, глава МИД Иветт Купер, министр энергетики Эд Милибэнд, министр культуры Лиза Нэнди и министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Младший министр по делам международного развития Дженни Чепмен, поддерживающая Стармера, заявила журналистам после заседания, что никто из присутствовавших не оспаривал лидерство премьера. Напротив, кабмин показал сплоченность и сосредоточенность на решении проблем, сообщила Чепмен.

Министр по вопросам труда и пенсий Пэт Макфэдден отметил, что на заседании прозвучало много заявлений в поддержку Стармера.

Ранее более 80 депутатов от Лейбористской партии, включая нескольких членов правительства, публично призвали Стармера уйти в отставку немедленно или назначить срок своего ухода.

На фоне кризиса в отставку подали младшие члены правительства ― замминистра жилищного строительства, общин и местного самоуправления Миатта Фанбулле, министр по вопросам защиты детей Джесс Филипс и министр по делам жертв преступлений Алекс Дэвис-Джонс. Также должности покинули шесть парламентских секретарей.

Reuters поясняет, что публичных требований отставки Стармера недостаточно для смещения его с позиции главы лейбористов. Кандидату, желающему оспорить лидерство Стармера, нужно быть членом палаты общин и заручиться поддержкой 20% членов парламента от Лейбористской партии, то есть 81 человека.

Также кандидата должны поддержать не менее 5% низовых организаций партии. При этом действующий премьер автоматически получит право быть включенным в избирательный бюллетень, если решит участвовать в выборах.

Если квалификацию проходит только один кандидат, он становится главой Лейбористской партии и премьер-министром. Если кандидатов несколько, победитель определяется путем голосования всех членов и филиалов партии.

Потенциальными соперниками Стармера британские СМИ называют 43-летнего министра здравоохранения Уэс Стритинга и 56-летнего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Претензии к Стармеру появились после громкого провала лейбористов на местных выборах 7 мая. Правящая партия потеряла 1,5 тыс. мест в муниципальных советах и утратила контроль над 38 муниципалитетами, уступив правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа и Партии зеленых.