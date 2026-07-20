Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) отказала спортсменам из России в праве на участие в Европейских юношеских играх глухих. Это следует из комментария посольства России в ФРГ.

В нем говорится, что соответствующее решение было принято ассоциацией «по согласованию» с правительством ФРГ. Соревнование, которое состоится в Ганновере, запланировано на август.

В посольстве отметили, что представители DGSV обосновали такой шаг тем, что «народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях». Дипломаты назвали «странной» позицию организации, которая «присвоила себе право выступать от имени народа», и назвали ее заявление «нелепым».

В российском диппредставительстве напомнили, что население ФРГ не выражало возмущения и не создавало препятствий для «триумфального выступления» юниоров из России на чемпионате Европы по водным видам спорта, который в начале июля прошел в Мюнхене.

Помимо этого, дипломаты упрекнули руководство ассоциации в нарушении решения исполнительного совета Международного комитета спорта глухих (ICSD) от 17 марта, в котором шла речь о допуске российских юниоров с флагом и гимном к мероприятиям под эгидой ICSD и Европейской спортивной организации глухих.

В комментарии посольства отмечается, что такой шаг вступает в противоречие с основополагающими принципами Олимпийской хартии о равенстве спортсменов и недопустимости дискриминации, а также решением Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и допуске россиян к международным соревнованиям.

Вслед за недавним решением МОК санкции с российских спортсменов сняли различные спортивные организации, в том числе Международная федерация волейбола (FIVB), Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Международная федерация гандбола (IHF).