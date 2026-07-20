Вдову ведущего КВН Александра Маслякова и многолетнего режиссера телепередачи Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Life.ru.

Маслякову похоронили рядом с родителями ее покойного мужа. При этом ранее сообщалось, что вдову ведущего КВН якобы было решено похоронить на Новодевичьем кладбище, рядом с местом захоронения супруга, отмечает Life.ru.

Как пишет ТАСС, по решению родственников прощание и похороны прошли в закрытом формате, там присутствовали только близкие.

О смерти Светланы Масляковой стало известно 17 июля, ей было 78 лет. Причиной смерти стала длительная болезнь, рассказал ТАСС ее сын Александр.

Светлана Маслякова родилась в Москве в 1947 году. С 1966 года работала в Молодежной редакции Центрального телевидения в качестве ассистента режиссера КВН. В 1971 году вышла замуж за Александра Маслякова. После закрытия программы перешла на работу режиссера Главной редакции пропаганды Центрального телевидения. В 1980 году у пары родился сын Александр. В 1993 году заняла место режиссера «Творческого объединения “АМиК”».

Александр Масляков умер в сентябре 2024 года от рака легких в центре паллиативной помощи, ему было 82 года. Незадолго до этого его сыну Александру были переданы права на компанию АМиК, которая занимается производством игр КВН. В 2021 году внучка Маслякова-старшего Таисия стала ведущей детского КВН.

После смерти Маслякова должность президента Международного союза КВН занял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.