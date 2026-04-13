Доход Александра Маслякова-младшего от бизнеса, связанного с КВН, приблизился к миллиарду рублей в 2025 году, выяснила «Газета.Ru».

По данным издания, телеведущий является единственным учредителем и руководителем ООО «ТТО Амик» (производство фильмов, видео и телепередач), которое принесло ему 948 миллионов рублей выручки и 132 миллиона чистой прибыли.

Помимо основной компании, Масляков-младший зарабатывает на предприятиях «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир» — их совокупная выручка за год составила 49,2 миллиона рублей.

Примечательно, что нынешние показатели хотя и остаются высокими, но оказались ниже прошлогодних: в 2024 году бизнес приносил телеведущему 1,6 млрд рублей выручки, а чистая прибыль превышала 210 млн рублей.

Александр Масляков-младший — единственный сын легендарного ведущего КВН Александра Маслякова и его супруги Светланы. Он с детства был вовлечен в отцовское дело и после его смерти продолжил управление бизнесом. Телеведущий женат на выпускнице МГИМО Ангелине Мармеладовой, в семье растет дочь Таисия, которая появлялась на сцене в качестве ведущей детской лиги КВН.

Александр Масляков-старший умер в начале осени 2024 года на 83-м году жизни в центре паллиативной помощи, куда его госпитализировали в терминальной стадии онкологического заболевания. За полгода до этого он передал права собственности на ООО «Телевизионное творческое объединение “АМИК”» («Александр Масляков и Компания») и показ КВН своему сыну.

СМИ писали, что здоровье телеведущего подорвали два перенесенных ковида. После его смерти пост президента Международного союза КВН занял глава Первого канала Константин Эрнст, который является постоянным членом жюри Высшей лиги игры.