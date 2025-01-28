Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст согласился занять должность президента Международного союза (МС) КВН. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МС КВН от 27 января. Ранее пост президента МС КВН занимал многолетний ведущий телеигры Александр Масляков, который умер в сентябре 2024 года на 83-м году жизни.

В сообщении отмечается, что с предложением стать президентом Международного союза КВН к Эрнсту обратился сын Маслякова Александр. Это произошло на фестивале «КиВиН-2025». Гендиректор Первого канала по видеосвязи подключился к оглашению участников «главных лиг КВН» сезона 2025 года, в том числе Высшей лиги.

«Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием», — говорится в сообщении.

Среди прочего Эрнст во время выступления перед участниками фестиваля «пообещал творческое сотрудничество» .

«Мы будем продолжать. <…> Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — привел слова Эрнста автор кавээновского телеграм-канала «Уже не тот» Артем Мартынюк.

Должность президента Международного союза КВН носит символический характер. В то же время занимавший этот пост Масляков-старший выпустил несколько «указов», в том числе о защите авторских прав, запрете «плюсовых» фонограмм и «участии в некавээновских телевизионных проектах».

Константин Эрнст на протяжении нескольких десятилетий регулярно появляется в составе жюри Высшей лиги КВН в качестве его председателя. В 2021 году Масляков заявил, что участие гендиректора Первого канала «не значит, будто мы можем рассчитывать на какие-то поблажки».

«Жизнь — борьба. Телевидение — не исключение. Поэтому дружба дружбой, а денежки, как говорится, врозь. В буквальном смысле. Все наши затеи оплачивает Первый канал. Но я доволен, что на продолжительном отрезке пути Константин Львович был поблизости, мы вместе прошли эту дорогу. Несмотря на регулярные деловые пикировки», — сказал он в интервью ТАСС.

Александр Масляков умер в сентябре 2024 года на 83-м году жизни. Последние дни он провел в отделении паллиативной помощи столичной больницы в окружении семьи, писала «Комсомольская правда». По данным телеграм-канала Shot, Масляков испытывал проблемы со здоровьем из-за неоперабельной раковой опухоли в легких. Состояние ведущего осложнилось после перенесенной инфекции COVID-19, которой он переболел дважды, писал канал.

КВН после смерти Маслякова

Единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение “АМИК”» («Александр Масляков и Компания»), которому принадлежат права на передачу КВН, за полгода до смерти Маслякова-старшего стал его сын Александр. Жена многолетнего ведущего телеигры Светлана Маслякова объяснила передачу прав тем, что им «уже достаточно работать».

«Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает <…> Естественно, все это все равно перешло бы к нему. <…> Пусть работает он», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

Основным владельцем «АМИК» Масляков-младший стал в 2019 году, когда ему стала принадлежать половина компании. Остальные доли на тот момент были во владении Маслякова-старшего (25,5%) и его жены Светланы (24,5%).

Масляков вел КВН с 1964 года. Последний раз он появился в телеэфире в качестве ведущего в 2022 году, проведя две игры сезона Высшей лиги. В период болезни его заменяли другие ведущие, в том числе Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Игорь Верник.

После смерти Маслякова в Международном союзе КВН заявили, что на играх Высшей лиги планируется ротация ведущих, решения будут приниматься по каждому сезону.