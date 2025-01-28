Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст согласился занять должность президента Международного союза (МС) КВН. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МС КВН от 27 января. Ранее пост президента МС КВН занимал многолетний ведущий телеигры Александр Масляков, который умер в сентябре 2024 года на 83-м году жизни.
В сообщении отмечается, что с предложением стать президентом Международного союза КВН к Эрнсту обратился сын Маслякова Александр. Это произошло на фестивале «КиВиН-2025». Гендиректор Первого канала по видеосвязи подключился к оглашению участников «главных лиг КВН» сезона 2025 года, в том числе Высшей лиги.
«Александр Александрович обратился к Константину Львовичу с предложением стать президентом Международного Союза КВН, на которое Эрнст ответил согласием», — говорится в сообщении.
Среди прочего Эрнст во время выступления перед участниками фестиваля «пообещал творческое сотрудничество» .
«Мы будем продолжать. <…> Я надеюсь, что Александр Васильевич, наблюдая за нами сверху, скажет, что КВН — тот», — привел слова Эрнста автор кавээновского телеграм-канала «Уже не тот» Артем Мартынюк.
Должность президента Международного союза КВН носит символический характер. В то же время занимавший этот пост Масляков-старший выпустил несколько «указов», в том числе о защите авторских прав, запрете «плюсовых» фонограмм и «участии в некавээновских телевизионных проектах».
Константин Эрнст на протяжении нескольких десятилетий регулярно появляется в составе жюри Высшей лиги КВН в качестве его председателя. В 2021 году Масляков заявил, что участие гендиректора Первого канала «не значит, будто мы можем рассчитывать на какие-то поблажки».
«Жизнь — борьба. Телевидение — не исключение. Поэтому дружба дружбой, а денежки, как говорится, врозь. В буквальном смысле. Все наши затеи оплачивает Первый канал. Но я доволен, что на продолжительном отрезке пути Константин Львович был поблизости, мы вместе прошли эту дорогу. Несмотря на регулярные деловые пикировки», — сказал он в интервью ТАСС.
Александр Масляков умер в сентябре 2024 года на 83-м году жизни. Последние дни он провел в отделении паллиативной помощи столичной больницы в окружении семьи, писала «Комсомольская правда». По данным телеграм-канала Shot, Масляков испытывал проблемы со здоровьем из-за неоперабельной раковой опухоли в легких. Состояние ведущего осложнилось после перенесенной инфекции COVID-19, которой он переболел дважды, писал канал.
КВН после смерти Маслякова
Единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение “АМИК”» («Александр Масляков и Компания»), которому принадлежат права на передачу КВН, за полгода до смерти Маслякова-старшего стал его сын Александр. Жена многолетнего ведущего телеигры Светлана Маслякова объяснила передачу прав тем, что им «уже достаточно работать».
«Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает <…> Естественно, все это все равно перешло бы к нему. <…> Пусть работает он», — сказала она в разговоре с РИА Новости.
Основным владельцем «АМИК» Масляков-младший стал в 2019 году, когда ему стала принадлежать половина компании. Остальные доли на тот момент были во владении Маслякова-старшего (25,5%) и его жены Светланы (24,5%).
Масляков вел КВН с 1964 года. Последний раз он появился в телеэфире в качестве ведущего в 2022 году, проведя две игры сезона Высшей лиги. В период болезни его заменяли другие ведущие, в том числе Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Игорь Верник.
После смерти Маслякова в Международном союзе КВН заявили, что на играх Высшей лиги планируется ротация ведущих, решения будут приниматься по каждому сезону.
«У нас на 2024 год было принято решение, что регулярные московские игры ведет Митя Хрусталев, а выездные кубки — Валдис Пельш, а дальше решение будет переприниматься», — заявили изданию «Подъем» в союзе.