Молодой мужчина устроил погром на могиле ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве — вырвал крест, разбросал цветы и сдвинул фотографии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Охрана кладбища задержала вандала и вывела за ворота, а администрация и семья Маслякова подали заявление в полицию, сообщается на официальном телеграм-канале КВН.

В пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что за погром на могиле Маслякова устроил проживающий в столице молодой человек 2004 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, проводится проверка. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, задержанный может страдать психическим расстройством.

Телеграм-канал Shot утверждает, что при задержании молодой человек не мог нормально разговаривать, из-за чего возникло предположение о его наркотическом опьянении. По данным канала, это учащийся в колледже Кирилл К., который страдает психическим расстройством и тяжело пережил известие о смерти Маслякова.

«Московский комсомолец» предполагает, что молодой человек заранее готовился к разгрому могилы, потому что, по словам очевидцев, некоторое время гулял по кладбищу и выжидал, пока рядом никого не будет, а потом вырвал крест и отнес его к стене. Газета пишет, что действия вандала первой заметила женщина-посетительница, которая сразу же позвала охрану. «Когда парня задержали, он начал кричать на сотрудников кладбища — дескать, они не имеют права его трогать», — говорится в статье.

Собеседник ТАСС уточнил, что сейчас полиция устанавливает масштабы материального ущерба, причиненного могиле телеведущего. По его словам, по итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Агентство передает, что вырванный вандалом крест уже восстановлен.

Молодому человеку могут вменить ст. 244 УК — о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Наказание по ней варьируется от штрафа на сумму до 40 тысяч рублей, обязательных работ продолжительностью до 360 часов, испытательных работ на срок до года или ареста на срок до трех месяцев.

Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни в центре паллиативной помощи, куда был помещен из-за терминальной стадии онкологического заболевания. СМИ утверждали, что его здоровье подорвали два перенесенных заболевания коронавирусом. Правительство Москвы выделило для его захоронения достаточно удаленный участок на Новодевичьем кладбище. Прощание с известным телеведущим состоялось в концертном зале «Планета КВН».