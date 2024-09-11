В концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с ведущим КВН Александром Масляковым, который умер 8 сентября на 83-м году жизни. Проститься с легендарным телеведущим пришли родственники и близкие, друзья и многочисленные коллеги по цеху. Как это было — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым. Также венки направили родные и близкие ведущего, Первый канал, команды КВН и другие.

На церемонию прощания с Масляковым пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, директор ТНТ Тина Канделаки, телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева, Екатерина Стриженова, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов, Эдгард и Аскольд Запашные, певец Сергей Трофимов, телепродюсер Юрий Аксюта, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие.

Проститься с Масляковым также пришли участники КВН разных лет, среди них Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев Александр Ревва, Вадим Галыгин, Наталья Еприкян, Ольга Картункова, Сергей Писаренко, Виктор Васильев, Сергей Ершов, Екатерина Скулкина, Сергей Исаев, Елена Борщева, Иван Абрамов и другие.

Церемония прощания завершилась аплодисментами, которые не смолкали более трех минут.

По данным СМИ, после Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Что сказали о Маслякове гости церемонии прощания

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст:

Так странно и страшно стоять на этой сцене по такому поводу, но так устроена жизнь. Кажется что Александр Масляков был всегда, и всегда был молодым. Бабки, сидящую у подъезда, а потом тетки в интернете десятилетия за десятилетиями обсуждали, что время проходит, а он остаётся молодым. Он так и остался молодым — просто ушел.

В космонавтике была улыбка Гагарина, на телевидении — улыбка Маслякова. Все эти без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

Он был выдающимся талантливым человеком, который радовал всю страну своими прекрасными выступлениями. Конечно, КВН — это потрясающая программа, которую все любили. Без него она 60 лет, наверное, не продержалась бы. Он талантливый человек от Бога. Мы всегда его будем помнить.

Телеведущий Леонид Якубович:

Мы были знакомы 57 лет, 57 лет тому назад я его увидел в первый раз, и в первый раз он пожал мне руку. Поразительная история, чтоб человек 57 лет не менялся совершенно. <…> Надо обладать недюжинным характером, чтобы через всё выносить на люди вот это — вот эту улыбку, это хорошее настроение, несмотря ни на что. Это очень трудно.

Юморист, телеведущий Гарик Мартиросян:

Александр Васильевич был не только ведущим КВН. И дело не в замене конферансье, а целая вселенная, которой нужно управлять так, чтобы КВН дальше расцветал. В этом смысле Александра Васильевича не может заменить никто. И дело не в фигурах других ведущих — есть блистательные телеведущие, которые обладают необходимыми навыками, и внешностью, и остроумием. Но тут дело не только в этом. Я думаю, в целом его заменить невозможно никогда.

Юморист, телеведущий Гарик Харламов:

Как можно заменить Александра Васильевича Маслякова? На мой взгляд, никак. КВН будет продолжаться, безусловно, потому что это огромное движение. Александра Васильевича уже не заменишь.

Юморист Денис Дорохов:

Огромное спасибо ему. Это человек, который повлиял на меня. Мне кажется, его главная черта, которую я к себе применяю — он все время работал и держал руку на пульсе. Это самое главное, что я пытаюсь у него взять.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев:

Когда последний раз с ним разговаривали, он обещал, что будет сидеть в зале [во время церемонии] и смотреть. Ну, лично для меня он будет сидеть в зале.

Этот человек воспитал не одно поколение людей, десятки миллионов должны быть ему благодарны за всё. Александр Васильевич, спасибо большое за целые поколения воспитанных, образованных, преданных своему делу, честных людей. Вы наш учитель, Василич навсегда будет с нами.

Телеведущая Екатерина Стриженова:

Это пример личности на телевидении. Он, когда выходил на сцену, моментально брал внимание, и видно было только его. Когда он разговаривал со зрителями, это было через экран. Он разговаривал с каждым в отдельности. И каждый зритель считал КВН своим.

Актер, певец Александр Ревва:

Он стоит улыбается, и ты думаешь, что он будет жить вечно. Что он все время будет стоять, улыбаться, отпускать шутки в адрес команд.

Для меня КВН с уходом Александра Васильевича исчез.

Певица Пелагея:

Таких больше не делают. Я очень его люблю. Это тот случай, когда не надо говорить, потому что эта любовь навсегда. Я люблю его и как человек, который смотрел на него по телевизору и которому посчастливилось общаться с ним еще и в неформальной обстановке.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный:

Он был как папа, как старший товарищ. Безумно горжусь, что был знаком с ним лично, имел возможность с ним разговаривать и даже работать. Три года в КВН была наша команда, он всячески нас поддерживал, давал добрые советы и делал все, чтобы мы интегрировались в КВН.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

КВН, конечно, будет жить. Это большая семья, большая школа, люди, которых воспитал Масляков. Мы все росли на КВН, мы все дети КВН. <…> Он до последнего следил за всеми съемками, за всеми выпусками, в которых и я принимала участие. Он давал замечания, свои комментарии. Конечно, это невероятная самоотдача. И я счастлива, что наша страна рождает таких людей.

Актриса, участница КВН Мария Кравченко:

Александр Васильевич для всех нас был не просто человек, это был путеводитель в большой мир, который дал возможность получить все, что мы имеем сейчас. Он научил нас любить юмор, научил нас создавать юмор. Это то, чем мы продолжаем жить по сей день.