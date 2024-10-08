Вдову Александра Маслякова и по совместительству главного редактора телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову привлекли к административной ответственности по статье о злоупотреблении свободой СМИ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.

Таганский районный суд Москвы признал Светлану Маслякову виновной по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП России — в злоупотреблении свободой СМИ. В соответствии с решением суда главный редактор телеканала «КВН ТВ» должна выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

В сообщении телеграм-канала московских судов общей юрисдикции уточняется, что поводом для привлечения Масляковой к административной ответственности стал показ старых игр КВН, на которых присутствовали Семен Слепаков* и Андрей Макаревич*. Во время трансляции игр с их участием в эфире «КВН ТВ» не было указано, что они внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

Семен Слепаков* играл в КВН за команду «Сборная Пятигорска» в 2000-2006 годах, Андрей Макаревич* регулярно сидел в жюри на играх.

Поводом для составления протокола стали выпуски КВН, снятые в тот период, когда Слепаков* и Макаревич* еще не были признаны иноагентами. Минюст внес Слепакова* в реестр иноагентов в середине апреля 2023 года, Макаревича* — в сентябре 2022 года. Он стал первым, кому присвоили иноагентский статус из-за «иностранного влияния» — за интервью иностранным СМИ.

Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни в центре паллиативной помощи, куда был помещен из-за терминальной стадии онкологического заболевания. СМИ утверждали, что его здоровье подорвали два перенесенных заболевания коронавирусом. Прощание с известным телеведущим состоялось в концертном зале «Планета КВН».

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов