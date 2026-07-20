Российские средства ПВО в ночь на 20 июля перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. Массированная атака продолжалась примерно с 20:00 19 июля до 8:00 20 июля.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников. По его словам, атака отражалась с 20:30 19 июля до 5:00 20 июля. Большинство дронов, летевших к Москве, было нейтрализовано на дальних подступах, непосредственно на подлете к столице сбили 85 БПЛА.

Основные последствия атаки в Подмосковье зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадали два человека: один получил травмы в Домодедове при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Обоим оказывается медицинская помощь.

В Подольске в результате падения беспилотников возникли пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный жилой дом в деревне Малое Толбино. В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение, пострадавших там нет. На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб, продолжается ликвидация последствий и обследование территорий, отметил Воробьев.

На фоне атаки Росавиация вводила ограничения в аэропортах московского авиаузла: Жуковский полностью приостанавливал прием и выпуск рейсов, Домодедово и Внуково работали по согласованию с соответствующими органами. Также закрывался аэропорт Калуги. К утру понедельника ограничения в Домодедове были сняты, Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию.