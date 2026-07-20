Президент США Дональд Трамп вручил сборной Испании кубок чемпионата мира по футболу под свист трибун. Он вышел на поле «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино после финального свистка. По данным пула Белого дома, фоновый шум на стадионе составлял около 78 децибел, а когда Трамп появился на поле, свист и гул поднял его до 84 — это уровень едущего дизельного грузовика.

Финальный матч завершился в ночь на 20 июля по московскому времени, сборная Испании выиграла у действующих чемпионов мира аргентинцев со счетом 1:0. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное единственный мяч забил Ферран Торрес — вышедший на замену форвард «Барселоны» замкнул скидку Нико Уильямса после навеса Педро Порро. К этому моменту Аргентина осталась вдесятером.

В ходе матча испанцы нанесли 20 ударов, 12 из них — в створ; аргентинцы ограничились двумя ударами и ни разу не попали в створ ворот. Голкипер Аргентины Эмилиано Мартинес совершил 11 сейвов — рекорд для финалов мужских чемпионатов мира.

Для Испании это второй титул чемпионов мира после победы 2010 года. Команда Луиса де ла Фуэнте не проигрывает уже 38 матчей подряд — в эту серию входит и победа на Евро-2024. За весь турнир испанцы пропустили лишь один гол.

Для 39-летнего капитана аргентинцев Лионеля Месси финал, скорее всего, стал последним матчем на чемпионатах мира. После вручения серебряной медали он не сдерживал слез.

«Душа болит, что мы не сможем забрать трофей с собой», — признал главный тренер Аргентины Лионель Скалони. Де ла Фуэнте, в свою очередь, заявил, что гордится игроками, и подчеркнул, что у этой команды все еще впереди.

Автор золотого гола Торрес после матча сказал, что победа — «мечта 47 миллионов человек», которые в этот день были вместе с командой на поле. Приз лучшему игроку турнира — «Золотой мяч» — получил капитан испанцев Родри.

На победу отреагировали звезды мирового спорта.

«Футбол победил», — написал экс-полузащитник сборной Германии Тони Кроос.

Британский музыкант Лиам Галлахер отметил, что выиграла сильнейшая команда, а баскетболисты Пау Газоль и Ману Жинобили — испанец и аргентинец — поздравили чемпионов, назвав победу заслуженной.

В Мадриде после финального свистка начались массовые гулянья: болельщики стекались по Пасео-де-Реколетос к площади Сибелес — традиционному месту празднования побед сборной, скандировали «Campeones, campeones!» («Чемпионы, чемпионы!») и зажигали файеры. В Буэнос-Айресе, где болельщики смотрели матч на площади Сибер, многие уходили в слезах, хотя некоторые аплодировали испанцам.

Матч на «Метлайф-стэдиум» посетили более 70 тыс. зрителей. Рядом с Трампом и Инфантино за игрой наблюдали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер-министр Канады Марк Карни и король Испании Филипп VI. Впервые в истории чемпионатов мира в перерыве финала прошло шоу — на сцену вышли Мадонна, Джастин Бибер, Шакира, группа BTS и Маппет-шоу.

ЧМ-2026 стал первым турниром с участием 48 сборных и первым, который принимали сразу три страны — США, Мексика и Канада. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году.