Меры, предложенные Минфином в рамках проекта бюджета на 2026-2028 годы, «уничтожат» средний и малый бизнес и приведут к сокращению налоговых поступлений. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев по итогам заседания фракции КПРФ с главой Минфина Антоном Силуановым в закрытом режиме.

«Они ничего не просчитывают»

«Им [Минфину] же какой вопрос не задай — „Все хорошо“. Ключевая ставка высокая — замечательно, низкая — еще лучше. Рубль слабый — хорошо, рубль сильный — еще лучше. „А когда плохо у вас бывает?“ — „Никогда, всегда все хорошо“», — сказал депутат.

Арефьев рассказал, что в ходе закрытой встречи с Силуановым представители КПРФ задали вопрос о влиянии на малый бизнес ставки налога на добавленную стоимость (НДС), которую с января 2026 года планируется повысить с нынешних 20% до 22%

«Вопрос очень серьезный. Те мероприятия, которые финансовые власти придумали по малому бизнесу, они малый бизнес просто уничтожат, останется третья часть малого бизнеса», — прогнозирует парламентарий.

Поступления, которые власти планируют получить за счет увеличенного НДС и при помощи социальных фондов, в реальности будут ниже по меньшей мере вдвое, считает Арефьев.

«Они тех денег, которые запланировали взять при помощи НДС, при помощи социальных фондов, они их не возьмут, так же, как в этом году увеличили налог на прибыль на 5% и получили в бюджет на 1 трлн рублей меньше», — сказал депутат.

«Надо высчитывать еще психологический фактор. Ты увеличиваешь нагрузку — тогда просчитай, какая отдача будет и будет ли эта отдача вообще. Они ничего не просчитывают. Я убежден, что они этот малый и средний бизнес такими подъемными затратами уничтожат и не получат денег в бюджет», — посетовал собеседник RTVI.

«Они разорятся»

Малому бизнесу становится «неподъемно» платить отчисления в социальные фонды, особенно на фоне того, что МРОТ с января 2026 года повысится до 27093 рублей, продолжил Арефьев. Он добавил, что социальные фонды — это 30,2% заработной платы.

«Теперь и в социальные фонды, и НДС будут платить с этой цифры, даже если у тебя зарплата не 27 тыс., а 20 тыс. рублей. То есть если зарплата работника 20 тыс. рублей (ниже МРОТ. — Прим. RTVI), то будешь платить в социальные фонды взносы с 27 тыс. рублей на работника. Вот так принято», — пояснил Арефьев.

Как отметил собеседник RTVI, раньше действовала иная схема: если у предпринимателя нет возможности платить зарплату на уровне МРОТ, он «делал полставки или две трети ставки» и платил те же 20 тыс. рублей, из которых 30% отправлял в социальные фонды. «Теперь этого нет», — констатировал Арефьев.

«Теперь если у тебя числится человек и получает 5 тыс. рублей, то страховые взносы ты будешь платить с 27 тыс. рублей. А для них это разорительно. Поэтому индивидуальные предприниматели, которые имеют в штате два или три человека, разорятся. Они не смогут платить НДС по полной ставке 20% и плюс 30,2% в социальные фонды. У них просто денег таких нет, и это надо было просчитывать», — подчеркнул первый зампред думского комитета по экономполитике.

Резюмируя, Арефьев пришел к выводу, что финансовые власти «просто угробят малый бизнес». «Он сократится и не даст казне тех денег, которые рассчитывает получить Минфин», — заключил депутат.

От повышения каких налогов отказался Минфин

Силуанов говорил, что Минфин рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков, но принял решение не делать этого, поскольку «банкам нужен капитал» в условиях высоких процентных ставок и больших рисков.

«Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать», — заявил глава Минфина в Госдуме 13 октября, комментируя предложения депутатов о способах нарастить доходную часть бюджета.

По словам Силуанова, большая часть крупнейших банков — государственные.

«Если мы сегодня поднимем налог на прибыль, на тот же самый «Сбер», меньше получим дивиденды. Мы стимулируем все госбанки, чтобы они платили дивиденды <…> Поэтому не предлагали таких решений по увеличению налога на прибыль на банки», — пояснил министр финансов.

Кроме того, Минфин не рассматривал возможность повышения налога на роскошь (на дорогие автомобили и недвижимость) и новых изменений в шкале НДФЛ.

«Мы по НДФЛ приняли все решения в прошлом году, и возвращаться к этому вопросу еще раз, наверно, было бы неправильным», — сказал Силуанов.

В свою очередь увеличение налога на роскошь «больших денег это не даст», считает глава Минфина. Он добавил, что это направление «возможно к проработке, но не в этом финансовом году».

Среди прочего Силуанов сказал, что не рассматривалась также идея не возмещать НДС экспортерам в связи с повышением его ставки. По словам министра, такое решение может «негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли».

«Наш аргумент был такой, что это, по сути, такая же экспортная пошлина для наших нефтяников, для наших экспортеров. Считаем, что сейчас и так нагрузка на нефтяной сектор высокая», — заявил министр.

Доводы Силуанова раскритиковал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

«Зачем откладывать на потом то, что нужно делать уже сейчас?! Аргументы же против налога на сверхприбыль банков вообще надуманы. Якобы это помешает им создавать резервы по кредитам. И это при триллионных прибылях! Напомню: за прошлый год банки заработали рекордные 3,8 трлн рублей. Так к чему эти нелепые отговорки? Пока сохраняются фискальные заповедники для избранных, а проблемы казны пытаются решить за счет большинства граждан, у нас не будет ни эффективной налоговой системы, ни крепкого сбалансированного бюджета», — подчеркнул депутат.