За пополнение бюджета России сейчас в основном отвечает «простой народ», но есть варианты изменения ситуации, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Например, следует ввести налог на «теневую экономику», а также 60% НДФЛ на сверхдоходы, добавил он.

Парламентарий напомнил про планы правительства по увеличению утильсбора на импортные машины, отметив, что эту инициативу, скорее всего, одобрят, так как «в бюджете большой дефицит».

С 1 ноября 2025 года в России могут изменить способ расчета утилизационного сбора: он будет зависеть не только от возраста и объема двигателя импортного автомобиля, но и от его мощности, поэтому ставки вырастут на 25-50%. Льготы планируют дать гражданам, которые привозят для личного пользования иномарок мощностью до 160 л.с. В Минпромторге России считают, что изменения незначительно повлияют на авторынок. Глава ведомства Антон Алиханов заверил, что для россиян сохранится широкий выбор автомобилей, а если нужна более мощная машина, можно рассмотреть отечественные модели или собираемые в РФ иномарки.

«Утильсбор, думаю, введут, потому что в бюджете большой дефицит. Во-первых, по этому году около 5 триллионов и 3 с лишним триллиона на следующий год, их где-то надо находить. Ищут, так сказать, в карманах наших граждан, потому что утильсбор будут платить автолюбители», — сказал депутат.

Он напомнил, что российские власти планируют и другие изменения в системе налогообложения, которые напрямую затронут простых граждан. В частности, это коснется НДС и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

«НДС будут оплачивать все люди, которые ходят в магазины, покупают товары и предприятия. Они будут платить НДС, потому что есть кооперация: они же тоже покупают товары, сырье, материалы. Это все отражается на благосостоянии людей. НДПИ ложится на бензин, на горюче-смазочные материалы. Кто платить будет? Опять народ будет платить», — считает собеседник RTVI.

Арефьев отметил, что есть «масса других налогов, которые можно было бы использовать, чтобы пополнить бюджет»: «Но у нас почему-то народ должен платить за огрехи и за, так сказать, неумелое руководство нашей экономикой».

«По данным института Плеханова, в 2024 году теневая экономика составляла около 20%, а это 40 трлн рублей оборот. Если с него взять налог, то это будет 8 трлн рублей в бюджет. Вот вам деньги. Почему правительство эту теневую экономику ликвидировать не хочет? Потому что в этой “теневой экономике” заняты “свои” люди, их трогать нельзя», — заявил депутат.

Кроме того, нужно увеличить размер НДФЛ для сверхбогатых людей, он должен составлять 60%, добавил Арефьев.

«У нас дефицит [бюджета] по этому году 5 трлн рублей, а олигархи за полгода получили 25 млрд долларов. Вы знаете, что они у нас платят подоходный налог 22%, а фактически 19%. А вот во Франции — 60%. Мы сейчас не в таком положении, когда надо позволять кому-то богатеть, кому-то беднеть. Давайте 60-процентный НДФЛ сделаем на сверхдоходы, и мы получим 2,5 трлн рублей вот с этой суммы, которую они получили. Можно это сделать? Можно. А почему не делают? Опять “свои” люди? То есть мы страну гробим ради “своих” людей?» — отметил Арефьев.

Политик напомнил о расхожей фразе, согласно которой «друзьям — все, врагам — закон».

«Выходит, враги у нас — это наш российский народ, а друзья — это вот те неприкасаемые люди, которых трогать нельзя», — добавил он.