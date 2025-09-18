К проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, который должен поступить в Госдуму в конце сентября, могут прилагаться поправки в Налоговый кодекс. Такую возможность не исключила в разговоре с RTVI член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

«Пока нет этих предложений, пока это не обсуждается, но исключить не могу», — сказала депутат.

Дмитриева сообщила, что не располагает данными о возможном повышении налогов, но отметила, что некоторые отрасли российской экономики нуждаются в стабилизации.

Депутат назвала «крайне неразумной» и «ошибочной» кредитно-денежную политику, ранее проводимую правительством и Центробанком. Это привело к «снижению темпов роста экономики до единицы», хотя «на фоне потребности в ВПК и на фоне необходимости активного вложения в оборону и импортозамещение никакого снижения темпов роста не должно было бы быть», подчеркнула Дмитриева.

«И это искусственное охлаждение экономики — совершенно неразумное и крайне вредное. И высокая ключевая ставка и повышение налогов, например, НДПИ [налог на добычу полезных ископаемых], акциз на жидкую сталь, по углю — это ведь тоже привело к кризисной ситуации в отраслях, которые сейчас нужно стабилизировать», — отметила член думского комитета по бюджету.

Она добавила, что некоторые предприятия «из-за неразумных налогов оказались на уровне вроде банкротства», а многие другие, «особенно те, кто начали перевооружение и расширение производства», столкнулись с возросшей долговой нагрузкой на фоне повышения ключевой ставки.

«Поэтому, исходя из экономической логики, нельзя повышать налоги, но правительство и Центробанк часто действуют вопреки экономической логике», — заключила Дмитриева.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство должно до 1 октября внести в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Ожидается, что документ поступит в нижнюю палату за день до крайнего срока ― 29 сентября, сказал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Что известно о возможном повышении налогов

18 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на четыре источника, что российское правительство якобы рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость, чтобы сдержать дефицит бюджета и сохранить бюджетное правило.

В частности обсуждается повышение ставки НДС с 20% до 22%, утверждают собеседники агентства. Источники российских СМИ, которые ранее также писали о предполагаемом повышении налогов, заявили, что исключение может быть сделано для социально значимых товаров.

«Как можно сократить дефицит, соблюдая бюджетное правило? Только за счет повышения налогов, поскольку сокращать практически нечего — ни военные расходы, ни социальные расходы», — заявил Reuters один из своих источников.

По его словам, оборонные расходы не могут быть сокращены, а незначительные сокращения социальных расходов не принесут особой пользы.

«Это как поросенка стричь — визга много, толку мало. Если бы можно было сократить 1-2 триллиона рублей, но такие суммы сократить невозможно, их просто нет. Можно урезать несколько миллионов, может быть, сотен», — заявил собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предполагаемом повышении налогов и призвал обращаться с этим вопросом в правительство, поскольку «работа ведется там».

По данным Reuters, в 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в российский бюджет, или 13,5 трлн рублей. В последний раз ставка НДС повышалась в 2019 году ― с 18% до 20%. По предварительным данным Минфина, в январе-августе 2025 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 4,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП, что превышает годовой прогноз.

Позиция Путина и Силуанова

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать над доходной частью бюджета, отметив, что для ее увеличения нужно повышать производительность труда. При этом он подчеркнул, что увеличивать доходы бюджета следует не за счет повышения налогов.

«Нам, первое, нужно работать над доходной частью, и здесь есть о чем поговорить, имея в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство. Здесь, уверяю вас, у нас есть над чем работать, и резервов не счесть числа, то есть здесь большие возможности», ― сказал Путин на пленарном заседании X Восточного экономического форума 5 сентября.

В феврале 2024 года президент в послании Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему России и зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме 18 сентября, что российский бюджет должен быть «более мускулистым», чтобы отвечать «на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся».

Чтобы сделать финансы устойчивыми, Минфин предлагает закладывать снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, отметил министр. По его словам, при подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы поставлена задача помочь смягчению денежно-кредитной политики.

В июне Силуанов исключил возможность повышения налогов, несмотря на то, что российский бюджет «серьезно штормит». Для обеспечения финансовой стабильности бюджета «надо быть скромнее в желаниях» и координировать бюджетную политику с денежно-кредитной, сказал глава Минфина.

Российским властям приходится «аккуратно» повышать налоги, поскольку бюджет начинает зависеть от поступления налогов не от крупных компаний и нефтегазового сектора, а от среднего, малого и крупного ненефтегазового бизнеса, заявил на Московском финансовом форуме мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что «очень важно смотреть, кто и сколько платит», при этом следует соблюдать принцип справедливости в системе налогообложения.

В качестве примера Собянин привел двух соседей по лестничной площадке, которые живут и работают одинаково, «получают одинаковые доходы», при этом один из них трудится на постоянной основе, а второй — как самозанятый.

«Один платит 47% в федеральный бюджет налоги, а другой — 5%. <…> И чем больше мы увеличиваем налоговые изъятия, тем больше стимулов переходить в серый и теневой сектор», — заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, в Москве за неработающих граждан в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) выплачивается 180 млрд рублей. При этом в целом по стране 10 млн людей, «которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявление не написали, а социальная поддержка или Фонд обязательного медицинского страхования их застраховали».

«Забавная картина получается. Человеку, который работает, пашет в поте лица, гарантировано обязательно медицинское страхование. Пенсионеру, который прошел трудовую деятельность, обеспечено. Простите, лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, — мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его. <…> Но мы таким образом еще и мотивируем его не выходить на рынок труда», — возмутился мэр Москвы.

Он призвал Минфин и Госдуму заняться людьми, которые работают в тени и либо платят «мизерные налоги», либо не платят их вообще, поскольку «это становится не только социальной, но политической проблемой».