Минфин России внес в правительство законопроект, предлагающий с 2026 года повысить ставку НДС до 22% с текущих 20%. Льготная ставка в 10% на социально значимые товары при этом сохранится. Одновременно ведомство предложило снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог по доходам, при достижении которого компании обязаны платить НДС.

Отвечая на вопрос RTVI о том, как эти меры отразятся на ценах и гражданах, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что «рост НДС неизбежно подстегнет инфляцию». Он отметил, что сохранение льготной ставки на некоторые товары является плюсом, однако «в их производстве задействованы смежники, которых коснется повышение налога, а значит и тут не избежать подорожания».

Парламентарий также связал потенциальные негативные последствия инициативы Минфина с денежно-кредитной политикой Центробанка, назвав ее «драконовской».

«Мало того, что товаропроизводителей морят финансовым голодом, теперь еще и налоговый пресс усилится. А снижение деловой активности, сокращение потребления — а это уже происходит — неминуемо скажутся на собираемости налогов. И тогда сиюминутная выгода для государства обернется куда более тяжелыми издержками в самой ближайшей перспективе», — заявил Миронов.

По его мнению, властям следует выбрать другую стратегию. «Наша позиция — двукратное (как минимум) снижение ключевой ставки и перенос акцента в налоговой политике на сверхприбыльные отрасли и крупные состояния. Дадим вздохнуть экономике, и она сторицей воздаст за такую передышку», — подчеркнул лидер СРЗП.

Он также добавил, что большая актуальность получает предложение его партии об отмене возврата НДС нефтеэкспортерам, поскольку, по его мнению, решать проблемы бюджета следует не за счет населения и малого бизнеса, а за счет крупнейших корпораций.

«Так может необязательно решать бюджетные проблемы за счет населения и по всей экономике, в том числе малого бизнеса, которому теперь придется платить НДС. Пусть наши богатейшие корпорации затянут пояса. И не только экспортеры сырья, но и банки. А то одним вершки, другим корешки», — заключил Миронов.

Ранее о возможности повышения НДС сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве. По их данным, этот шаг рассматривался как наиболее эффективный для пополнения бюджета, учитывая, что НДС является ключевым источником доходов — в 2024 году на него пришлось почти 37% федеральных поступлений.

В Минфине пояснили, что основной целью планируемой налоговой реформы является финансирование расходов на оборону и безопасность страны. Снижение порога уплаты НДС, по замыслу ведомства, нацелено на противодействие практике искусственного дробления бизнеса для сохранения льготного налогового режима.

В министерстве полагают, что эта мера позволит эффективнее пресекать такие схемы и создаст для развивающихся компаний более плавный переход на общую систему налогообложения.