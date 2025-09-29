Проект дефицитного федерального бюджета на 2026 год и на период до 2028 года правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент RTVI. Согласно Бюджетному кодексу, парламент должен рассмотреть проект бюджета в трех чтениях в течение 60 дней после внесения.

Ключевыми приоритетами главного финансового документа страны являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, сообщало правительство .

Проект бюджета на 2026 год формируют исходя из базового сценария Центробанка и ключевой ставки в диапазоне 12—13%. Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.

Расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей (18,7% ВВП) в 2026 году, 46,1 трлн рублей (18,0% ВВП) в 2027 году, 49,4 трлн рублей (17,9% ВВП) в 2028 году, следует из документа.

Доходы федерального бюджета запланированы в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году.

Дефицит федерального бюджета определен в размере 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году.

Исходя из цифр, получается, что дефицит главного финансового документа страны составит 3,8 трлн рублей.

На заседании правительства 24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин назвал такой размер дефицита «приемлемым». Достичь этой «приемлемости» намерены прежде всего за счет запланированного повышения ставки главного по объемам российского налога — НДС. После повышения налога на прибыль с 2025 года с 20% до 25% и расширения прогрессивной шкалы НДФЛ в правительстве прибегли к такой мере, как увеличение ставки НДС с 20% до 22%.

На заседании правительства Мишустин заявил, что ВВП за три года должен вырасти почти на 7%, снижение инфляции в 2026 году планируется до 4%.

На национальные проекты в 2026 году запланированы ассигнования в объеме 6,66 трлн рублей, в 2027 году — 6,716 трлн рублей, в 2028 году — 7,531 трлн рублей.

Финансирование госпрограмм запланировано в размере 33,066 трлн рублей, 33,271 трлн рублей и 35,69 трлн рублей соответственно. В 2025 году ожидается их финансирование на уровне 37,97 трлн рублей.

Оборона и поддержка семей участников СВО

Расходы федерального бюджета на проект «Национальная оборона» в 2026 году планируются в размере 12,605 трлн рублей, следует из документа. В 2027 году — 13,564 трлн рублей, в 2028 году — 13,047 трлн рублей.

В 2025 расходы на оборону составляют 13,5 трлн рублей.

Прежде всего, в правительстве подчеркнули, что запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооруженных сил необходимым вооружением. Об этом говорится в сопроводительных документах.

В полной мере бюджетом будут обеспечены выплаты денежного довольствия военнослужащим и поддержка их семей. Деньги также планируется направить на модернизацию предприятий ОПК.

Отдельно оговаривается, что средства будут направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов.

Выросли расходы по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». В 2026 году расходы составят 4,065 трлн, в 2028 году — 4,435 трлн.

Суммарная доля расходов на оборону и безопасность в бюджете в 2026 году составит 38%.

В сумме траты на оборону (12,6 трлн рублей) в 2026 году будут выше, чем на медицину, образование и социальную политику вместе взятые (10,76 трлн рублей).

Траты на образование в 2026 году ожидаются на уровне 1,74 трлн рублей, в 2027 и 2028 годах расходы на образования составят 1,879 трлн рублей и 2,033 трлн рублей соответственно.

В сфере образования почти 110 млрд рублей учтено на финансирование строительства 150 школ к 2030 году, а на капитальный ремонт школ — почти 300 млрд рублей. На ремонт техникумов будет направлено более 60 млрд рублей, почти 170 млрд рублей — на создание кампусов мирового уровня.

На здравоохранение в 2026 году планируется потратить 1,88 трлн рублей, в 2027 — 1,926 трлн, а в 2028 году — 2,09 трлн рублей.

На меры по повышению демографии в ближайшие три года будет выделено более 10 трлн рублей, деньги пойдут в том числе на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, маткапитал с индексацией на уровень инфляции, а также на реализацию программ улучшения жилищных условий семей с детьми.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2026 году, согласно проекту бюджета, составят 7,14 триллиона рублей, 2027 — 7,09 трлн рублей, 2028 — 7,27 трлн рублей.

Еще одно ключевое направление трат федерального бюджета — технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. На реализацию нацпроектов по обеспечению технологического лидерства финансовым документом заложено порядка 1,9 трлн рублей. В числе приоритетов — нацпроект «Станки», отрасли микроэлектроники и робототехники.

Кроме того, объем финансирования дорожного хозяйства составит 4,6 трлн рублей. Будут профинансированы модернизация коммунальной инфраструктуры и ликвидация аварийного жилищного фонда.

Одновременно в Госдуму поступили поправки в Налоговый кодекс. Предлагается повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и так далее. Планируется снизить порог дохода, по достижению которого у бизнеса возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей.

Для сфер торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и других устанавливаются общие тарифы страховых взносов в 30% до предельной базы и в 15% свыше базы. При этом для приоритетных отраслей МСП пониженный тариф сохранится.

Также на рассмотрение Госдумы внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 р. Сейчас МРОТ составляет 22 440 р.

Также в Госдуму поступили проекты бюджетов Социального фонда, Фонда ОМС (ФОМС).