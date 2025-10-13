Повышение НДС с 20% до 22% может привести к росту цен на 7-8%. Такое мнение предприниматель Дмитрий Потапенко* высказал в интервью программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

«По нашим оценкам, это будет порядка 7−8%, именно за счет НДС», — сказал он.

При этом, по мнению Потапенко*, повышение цен будет плавным.

«Это будет очень плавная история. В этом-то и прелесть принимаемых законов, что у тебя нет точки отчета. Нельзя сказать, что 1 января, когда вступит новый НДС в силу, тут же произойдет скачок цен. Не будет скачка, скачков цен не будет <…> Рост цен люди почувствуют где-то ориентировочно к апрелю-маю», — пояснил предприниматель.

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект дефицитного федерального бюджета на 2026 год и на период до 2028 года. В документе заложено повышение с 2026 года ставки главного по объемам российского налога — на добавленную стоимость (НДС) — с текущих 20% до 22%. В то же время предлагается сохранить льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товары для детей и др.

Повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде 6 октября. Власти ожидают, что изменения в Налоговый кодекс принесут федеральному бюджету дополнительные 2,3 трлн рублей, сказал министр.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил RTVI, что повышение ставки НДС до 22% приведет к негативным последствиям в экономике. Он связал такой эффект с денежно-кредитной политикой Центробанка, назвав ее «драконовской».

«Мало того, что товаропроизводителей морят финансовым голодом, теперь еще и налоговый пресс усилится. А снижение деловой активности, сокращение потребления — а это уже происходит — неминуемо скажутся на собираемости налогов. И тогда сиюминутная выгода для государства обернется куда более тяжелыми издержками в самой ближайшей перспективе», — сказал Миронов.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов