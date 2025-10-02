Минфин предлагает повысить базовую ставку НДС с 20% до 22%, а также снизить порог упрощенного налогообложения для малого бизнеса. Кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов, рассказывает RTVI, почему власти решили поднять самый непопулярный налог, как олигархи богатеют, пока простые граждане платят за военные расходы, и какую цену за растущий госдолг придется заплатить следующим поколениям.

Как обещание не повышать налоги было нарушено Минфином

Ещё в мае 2025 года на Петербургском экономическом форуме глава Минфина Антон Силуанов подробно объяснял, почему повышение НДС вредно для экономики. Он говорил о росте инфляции, ослаблении рубля, падении реальных располагаемых доходов населения. Не знаю, верил ли он в эти тезисы сам или просто зарабатывал политический капитал. Это не так важно.

Важно другое: сегодня экономическая политика в полной мере подчинена внешнеполитическим задачам (то есть военным действиям). Военная стратегия стала отправной точкой для всех государственных решений. Существовавшие летом надежды на то, что с помощью Трампа удастся продавить выгодные условия перемирия на Украине, развеялись. Нефть не дорожает, рубль остаётся относительно крепким, доходы казны не растут, а дефицит увеличивается.

Видимо, было принято решение подтянуть финансовую базу под затяжную военную кампанию. Характерно, что государство решило пойти на явно непопулярную меру — повысить именно НДС. Можно было бы действовать изящнее, наращивая госдолг дальше. Но госдолг — временная мера, его рано или поздно придётся отдавать. А если подняли налог, это подтверждение долгосрочной стратегии. Налоговое законодательство редко меняется в сторону смягчения. В условиях высокого НДС мы будем жить долго — так долго, пока будет сохраняться нынешний статус кво.

Власть придержащие, очевидно, поставили перед собой задачу воевать до победного конца, и, возможно, не только на Украине. Бюджет всё в большей степени подстраивается под новые задачи.

Раньше нам, по крайней мере на словах, обещали реиндустриализацию, модернизацию.

Эти медведевские слова уже забыты и кажутся произнесёнными в какую-то другую эпоху. Всё это отложено в долгий ящик. Сейчас главное — военные расходы, и под эти задачи формируется избыточный, раздутый и милитаризированный бюджет.

Почему дефицит бюджета душит экономику через дорогой госдолг

Проблема дефицита имеет свойство накапливаться. В предыдущие годы он составлял $3 трлн, потом $3,5—4 трлн. Мы прожили это время, и вроде ничего страшного не случилось. Но куда делся дефицит? Он не растворился в воздухе. Это бюджетные долги, которые компенсировались ростом госдолга. Он дорос до неприличных значений — не по объёму, а по цене обслуживания.

По размеру российский госдолг составляет около 20—22% ВВП, что относительно немного в сравнении с западными экономиками (для примера, государственный долг США превышает 100% ВВП). Однако ключевое различие заключается в стоимости заимствований. Американское правительство занимает под низкий процент благодаря низкому риску дефолта, поэтому обслуживание долга обходится примерно в 11—12% федерального бюджета, даже при таком огромном объёме обязательств.

В России ситуация совершенно иная. Несмотря на то что долг в шесть раз меньше в процентном отношении к ВВП, расходы на его обслуживание в этом году уже превысили 8,5% бюджета. Это сопоставимо с американскими показателями при кратно меньшем объёме долга. Причина — высокая стоимость заимствований. Чем больше государство будет наращивать дефицит, тем выше будет эта расходная статья. В перспективе мы можем прийти к ситуации, когда весомая часть бюджета — 20—25% — будет расходоваться впустую с точки зрения экономического развития, уходя лишь на обслуживание прошлых долгов.

Государство, понимая, что госдолг наращивать до бесконечности невозможно, особенно при таких высоких ставках, решило прямо сейчас взять деньги из кармана населения, а не заимствовать из будущего. Ведь государственный долг — это кредит, который берётся буквально у себя в перспективе. А в будущем эти деньги придётся отдавать, ограничивая социальные расходы, расходы на науку, образование, здравоохранение. Всё это нам ещё аукнется, даже когда боевые действия закончатся.

Как налоговая реформа уничтожит малый бизнес и усилит монополии

Высокая ключевая ставка и высокие налоги — классические меры экономического охлаждения. Однако при их применении обычно предполагается вторая сторона — параллельное сокращение государственных расходов. В нашем случае расходы сокращать никто не собирается.

Высокие налоги вместе с высокой ключевой ставкой соседствуют с гигантскими государственными расходами непроизводительного характера. Это уже не охладительные меры для экономики, а обычное перераспределение. Деньги изымаются у населения, у гражданского сектора и передаются условному «Ростеху», который получает кредиты под 3% годовых. Происходит перекачка денег огромным фискальным и монетарным насосом из гражданского сектора в военный.

Та часть налоговой реформы, которая касается сокращения льгот для малого бизнеса, приведёт к банкротству многих малых предприятий. Причина проста: их продукция станет неконкурентоспособной. Прежняя льгота позволяла малым компаниям не платить НДС, что давало возможность снижать итоговую цену продукции на 20% относительно конкурентов из крупного и среднего бизнеса. Теперь этой льготы нет. Малые предприятия будут вынуждены повысить цены, что отпугнёт покупателей. Многие разорятся.

В итоге ниши малых предприятий займут крупные компании.

В ритейле процесс монополизации идёт семимильными шагами. На десять крупнейших ритейлерских сетей в России приходится уже половина всего розничного товарооборота. До СВО этот показатель составлял 39%, сейчас приближается к 50%. Процесс усилится. Маленькие торговые точки исчезнут не только в ритейле, но и в других отраслях экономики.

Плюс увеличится предложение на рынке труда — разорившийся предприниматель сам вернётся к наёмному труду. Крупный бизнес получит преимущество в виде дополнительных работников, что позволит индексировать зарплаты с меньшей скоростью, чем раньше.

Почему олигархи богатеют, а простые люди платят за военные действия

Если государство перекупает работников у промышленности, то у нее возникает дефицит кадров, а у государства практически безлимитные возможности по повышению выплат участникам военного конфликта. Это наглядный пример того, как власти, когда им нужно, эффективно используют инструменты плановой экономики — перераспределяют потоки капитала в приоритетные направления, в данном случае в военный сектор.

Интересно вспомнить, что лет десять назад предложения направить госфинансирование в машиностроение, самолётостроение, другие высокотехнологичные секторы вызывали бурю отторжения у министерских чиновников. Они утверждали, что государство не должно вмешиваться в экономику, что это приведёт к дисбалансу и нарушениям. Но когда возникла задача решить военную проблему путём перераспределения активов, власти взялись за эти меры без всяких сомнений и наплевали на прежние рассуждения.

За все это платит только простой человек высокими налогами и инфляцией, тогда как крупный капитал не только не несёт издержек, но ещё и наращивает состояния. Forbes опубликовал показательные данные: в этом году число долларовых миллиардеров в России достигло максимума за всю историю — 146 человек, а их совокупное состояние составляет $625 млрд. Это на $25 млрд больше, чем до начала СВО. Возникает вопрос: почему? Они же тоже часть русского мира, или я что-то не понимаю?

Налог повысили на добавленную стоимость, то есть фактически на потребление простого человека, который платит НДС, зашитый в цену всех товаров и услуг.

А налог на дивиденды остаётся рекордно низким — от 13 до 15%. Именно этим налогом облагаются доходы олигархов. Налоговая ставка на дивиденды в России вдвое ниже, чем в странах ЕС, где она составляет 25—30%. Владельцы крупнейших российских предприятий должны были бы платить существенно больше. Однако мы видим, что их активы растут, доходы увеличиваются, а налоговая ставка остаётся прежней. Почему бы с них не взять хоть немного больше? Но государство по этому пути не идёт, оберегая их и подтверждая старый тезис: своих не бросают.

Проблема усугубляется тем, что военное потребление постоянно растёт. Каждый следующий танк, каждый дрон обходится дороже предыдущего, потому что производятся с использованием дефицитных ресурсов. Цены поднимаются на всё: бензин, капитал, человеческую жизнь. Военный конфликт требует больше и больше расходов.

Какую цену заплатят ныненее и последующие поколения

Повышение НДС и другие последствия налоговой реформы ударят по образу жизни граждан — не просто по кошелькам, а именно по повседневной реальности. Впрочем, этот удар уже наносится. Бытовые неудобства мы испытываем ежедневно: во многих городах не работает GPS-навигация, случаются перебои с интернетом. В ряде регионов возникли проблемы с покупкой бензина — цены растут, кое-где наблюдается дефицит. Не говоря уже о высокой инфляции, которая съедает доходы.

Но государство с начала военных действий пытается максимально затушевать негативные аспекты, создавая для народа противоположную картину. Все это — якобы не испытание, а время небывалых возможностей. Работал за 30 тыс. рублей — теперь можешь заработать 5 млн, пока окно возможностей не закрылось.

Однако самое главное власти укрывают от общественного взгляда. Люди живут сегодняшним днём, большинство не задумывается об устройстве бюджета. Между тем растущий госдолг — серьёзная проблема. Повышение НДС принесёт лишь 1 трлн дополнительных доходов в казну, тогда как дефицит в этом году составит около 5 трлн, а в следующем — ещё 4—5 трлн. Накопленный дефицит приблизится к 20 трлн. Одним НДС это не покрыть, придётся продолжать наращивать заимствования.

Расплачиваться за это будут не только следующие поколения, но и, возможно, мы уже через несколько лет. Государство перейдёт на рельсы жёсткой экономии. Придётся повышать пенсионный возраст в очередной раз, полностью коммерциализировать высшее образование, распространять ОМС, скажем, только на работающих, как это предложил недавно Собянин.

Ростки будущих социально-экономических проблем прорастают уже сейчас и будут только укрепляться. Но пока государство всеми силами пытается представить боевые действия как увлекательный футбольный матч, за который нужно болеть.

Позиция крайне лицемерная. С одной стороны, нам говорят о новой Великой Отечественной войне, с другой — всеми силами пытаются не нарушать мещанский мирок среднестатистического гражданина. Мобилизацию всячески оттягивают. Государство один раз попробовало провести её, увидело негативную реакцию населения и поняло, что люди не готовы идти на реальные жертвы. Поэтому создаётся иллюзия благополучия.

Однако бесконечно придерживаться такого курса невозможно.

Уже пришлось повышать налоги, а это плохо вяжется с картиной процветания страны в военных условиях. Народ начинает задумываться. Чем дольше будет затягиваться ситуация, тем отчётливее люди станут понимать, что билет на это захватывающее театральное действие стоит значительных средств. Причём деньги эти мы уже заплатили, хотя вроде бы и не давали своего согласия.

