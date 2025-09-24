Министерство финансов России вынесло на рассмотрение правительства пакет законопроектов по бюджету, в том числе — о поправках в Налоговый кодекс. Ключевым изменением может стать увеличение стандартной ставки налога на добавленную стоимость на два процентных пункта. В случае одобрения законопроекта правительством, с 2026 года основная ставка НДС будет повышена с 20% до 22%.

При этом финансисты предлагают сохранить в неприкосновенности льготную ставку в 10% для социально значимой категории товаров. Ее предлагается сохранить для продуктов питания, медикаментов, медицинских изделий и товаров для детей, что должно сдержать рост потребительских цен на эти товары первой необходимости.

Действующие преференции для печатных изданий, книжной продукции и племенного скота также останутся в силе. Законопроект планируется включить в состав бюджетного пакета на предстоящую трехлетку (2026-2028 гг.).

Минфин предлагает снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения — с 60 млн до 10 млн руб. Также изменения предполагает введения налог на прибыль организаций в 25% в отношении букмекерских контор и налога на игорный бизнес в 5% от принятых ставок.

Проект бюджета от Минфина на 2026-2028 годы предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей. Согласно предложению ведомства, материнский капитал до 2030 года будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

На здравоохранение предлагается направить дополнительно триллион рублей.

На реализацию национальных проектов в течение шести лет предусматривается выделить свыше 41 трлн рублей бюджетных средств — это в 2,6 раза больше, чем за предыдущие шесть лет.