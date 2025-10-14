Из-за того, что в бюджете не хватает около 5 трлн рублей, обычных россиян в ближайшее время ждут новые платежи и рост цен на продукты. Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он не исключил, что уровень инфляции достигнет 10%.

«Сейчас в бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому дали указание всем службам искать деньги. Очень сложно найти виноватого и разыскать эти деньги, и они начинают искать деньги там, где их искать не надо. <…> Все инициативы у нас ложатся на кошелек нашего народа. Поэтому для народа это ничего хорошего не сулит, будут дополнительные платежи. Бюджет, как говорится, с миру по нитке — голому рубашка, глядишь, что-нибудь и соберут», — пояснил Арефьев.

Он напомнил также о том, что власти планируют вернуть налог за обслуживание пластиковых карт.

В начале октября правительство внесло в Госдуму законопроект, отменяющий освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт, включая процессинг и эквайринг. Эта льгота действовала с 2006 года и была введена для стимулирования безналичных платежей. Власти объясняют свою инициативу тем, что рынок уже достаточно развит и теперь нужно отменить освобождение от НДС. Эквайринговая комиссия, которую банки взимают с магазинов (в среднем 2% от суммы покупки), может таким образом вырасти почти на четверть, что приведет к повышению цен на товары и услуги. Кроме того, подорожают и комиссии за переводы и обслуживание карт. Законопроект рассматривается 14 октября в первом чтении. Если он будет одобрен, поправки вступят в силу с 2026 года.

«Мало того, что у нас сегодня есть налог на проценты со вкладов, так надо теперь еще брать налог за обслуживание пластиковых карт. <…> Но меня беспокоит другое. Все эти инициативы ложатся на ценообразование. И инфляция ползет с каждым днем», — сообщил Арефьев.

Он отметил, что с 2026 года НДС планируют повысить на 2% — до 22%.

«Это значит, что рост цен будет где-то до 1%, то есть к официальным 4% инфляции будет еще 1%. У нас 11 налогов растут. Это значит, они тоже ложатся на цену. Это значит, что цены увеличатся на те товары, которые облагаются этими налогами, а их 11. Теперь еще плата за обслуживание карт — она тоже ляжет на цену. В результате мы получим инфляцию не 4%, как в этом году обещали, она будет 8% или 10%, не меньше», — добавил депутат.

При этом Арефьев обратил внимание, что коммунальные платежи в 2026 году вырастут на 10—12%, хотя ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне всего 4%. Это расхождение, по его мнению, показывает, что власти исходят из совсем другого прогноза.