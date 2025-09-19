Министерство финансов России при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и исходит из ключевой ставки 12—13% в 2026 году. Об этом «Известиям» рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики». В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12—13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12—13%», — сказал министр.

По словам Силуанова, ведомство уже научилось работать с финансовыми ограничениями, и важно формировать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами, — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами.

Министр финансов считает, что главное, чтобы граждане не почувствовали негативных последствий. Он отметил, что все социальные обязательства, включающие в себя пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми, будут выполняться.

12 сентября Центробанк в третий раз за год объявил о снижении ключевой ставки. В начале года она составляла 21%, сейчас — 17% годовых. В пресс-службе регулятора пояснили, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», также зафиксирован рост выдачи кредитов.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака сообщил RTVI, что снижение ключевой ставки не очень сильно скажется на ситуации с вкладами и кредитами для простых россиян. По его словам, снижение ставки на один процентный пункт — это «немного», но зато вписывается во взвешенную политику ЦБ.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что снижение ключевой ставки является шагом в верном направлении. По его словам, бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ставки, хотя и понимает, что 17% — это слишком высокий уровень для того, чтобы бизнес вернулся к активной инвестиционной повестке.