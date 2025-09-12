Снижение ключевой ставки с 18% до 17% не очень сильно скажется на ситуации с вкладами и кредитами для простых россиян, сообщил RTVI кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Он уточнил, что решение ЦБ связано с тем, что уменьшается уровень инфляции.

«Центробанк проводит очень аккуратную и взвешенную политику. Процентная ставка снижается, потому что немножечко замедляется инфляция. Не думаю, что она по итогам года будет сильно меньше 7%, потому что потому что запас набран уже большой, впереди осеннее подорожание. Но и сильно высокой по нынешним меркам она не будет», — объяснил экономист.

Кульбака отметил, что снижение ставки на один процентный пункт — это «немного», но зато вписывается во взвешенную политику ЦБ.

«На каких-то реальных банковских ставках это почти не скажется», — подчеркнул он.

12 сентября Центробанк в третий раз за год объявил о снижении ключевой ставки. В начале года она составляла 21%, сейчас — 17% годовых. В пресс-службе регулятора уточнили, что российская экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», также зафиксирован рост выдачи кредитов.

«Высокими остаются инфляционные ожидания. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — уточнили в ЦБ.

Ключевая ставка представляет собой минимальную процентную ставку, по которой Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Полученные от ЦБ средства банки затем предоставляют в виде займов компаниям и физическим лицам, при этом процент по этим займам оказывается выше ключевой ставки. При этом высокая ключевая ставка способствует не только увеличению процентов по кредитам, но и снижению темпов инфляции.

В ВТБ заявили, что снизили ставки по кредитам наличными на 4 п. п., а также планируют улучшить условия по ипотеке и автокредитам. «Сбер» сообщил, что с 15 сентября снижает ставки по вкладам — максимальная ставка по вкладу на три месяца составит 15,5% годовых, — а также ставки по рыночной ипотеке на 1—2 п. п.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября.