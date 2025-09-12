Рынок российских акций, который депрессивно отреагировал на снижение ключевой ставки всего на один процентный пункт (до 17%), к вечеру в пятницу ускорил падение. Это произошло на фоне выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что ожидавшееся многими снижение ставки до 16% даже не рассматривалось. Как оценили решение ЦБ экономисты и политики — в материале RTVI.

Доктор экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака — RTVI

Центробанк снизил процентную ставку на один процентный пункт. Это немного, но это в рамках очень аккуратной и взвешенной политики. На каких-то реальных банковских ставках [по вкладам и кредитам, которыми пользуются простые граждане] это почти не скажется.

Я не думаю, что инфляция по итогам года будет сильно меньше 7%, потому что запас уже набран большой, впереди осеннее подорожание. Но и сильно высокой по нынешним меркам она не будет.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец — RTVI

Я прогнозировал, что ставка опустится на два пункта — они опустили на один. Как это скажется на кредитах, на депозитах? Понятно, что доходность по депозитам будет снижаться, но на сегодняшний день каких-то рисков серьезного оттока депозитов из банков нет.

Пока что люди более ориентированы на то, чтобы оставлять свои деньги в банках, чем их забирать. <…> Посмотрим, что произойдет сейчас, но я не предвижу какого-то серьезного оттока денег населения. Другое дело, что приток будет сокращаться.

И потом, смотрите — у нас сейчас инфляция в интервале порядка 9−11%, смотря как считать, но до 12%. Ставка ЦБ — 17%. Значит, банки будут предлагать, наверное, 16%. То есть, максимальная ставка снизится. Но, в любом случае — это выше, чем инфляция. Причем зазор остается значительным. Это говорит о том, что при всех обстоятельствах депозиты остаются доходными.

На вопрос о том, ждать ли снижения цен в магазинах, Зубец ответил, что они «наоборот, начнут расти». Он объяснил это тем, что если люди не несут деньги в банки, то они несут их на рынок, а «увеличение спроса означает рост цен». Кроме того, если люди предпочитают вкладываться в валюту, то спрос на нее влечет рост цен на импорт, отметил экономист.

«ЦБ пытается подавить, задушить инфляцию, но она держится и при снижении ставки будет расти», — заключил Зубец.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец

Регулятор снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 17%, выбрал осторожный шаг. Это меньше, чем наш предварительный прогноз, чем консенсус рынка, но, тем не менее, не то чтобы большая неожиданность. Ослабление рубля последних дней нас хорошо подготовило к тому, что регулятор может сыграть консервативно.

Рынок акций взгрустнул, корректируется на новостях и растерял рост, который копил в течение недели. По рублю никакой особо выраженной динамики нет.

За сценой до следующего решения остается важная информация о проектировках бюджета, которую узнаем до конца сентября. Но в целом не меняем свой взгляд — 15% по ключу на конец года.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов

Снижение ключевой ставки «по чайной ложке» не поможет экономике! Центробанк опустил ключевую ставку на один процентный пункт, хотя большинство экспертов ожидали не меньше 2%. Рынок уже отреагировал соответственно.

Два года ЦБ держит экономику «на голодном пайке» и продолжает это делать! Хотя давно ясно, что заоблачная ставка не снизит инфляцию. Ведь когда бизнес закредитован намертво, он только повышает цены, чтобы платить по долгам. Ни о каком развитии производства, предложения нет и речи.

Я уже говорил: нашей экономике нужна ставка в 10, а лучше в 7%. Иначе политика ЦБ душит производство, топит предприятия и граждан в кредитных долгах. И выхода из этой всероссийской долговой ямы не видно. Она будет становиться все глубже, если вредительская политика ЦБ не изменится.

Эксперт «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер

Рынок ждал более широкого жеста. Поэтому в моменте может разочароваться — акции и ОФЗ [облигации федерального займа] снизятся, а вот рубль способен отскочить после провала. Но это локальная история, а долгосрочно монетарный цикл наверняка продолжится, и до конца года не исключается дальнейший секвестр ставки.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

Снижение ключевой ставки до 17% — это шаг в верном направлении. Бизнес приветствует закрепившуюся тенденцию на снижение ставки, хотя мы понимаем, что 17% — это слишком высокий уровень для того, чтобы бизнес вернулся к активной инвестиционной повестке. Очень ждем дальнейшего, более радикального снижения.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым

Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%, и реакция банков на это обычно начинается в течение нескольких дней — недель. В среднем снижение может составить от 0,5 до 1 п.п.

Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета им. Плеханова Константин Ордов

При самом пессимистичном сценарии к концу года ставка снизится до 15%, при оптимистичном — до 10-12%. Это будет зависеть от геополитики и инфляции.

Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17,00%. Решение совпало с нашими ожиданиями и разошлось с прогнозом консенсуса. Сигнал остался нейтральным. Банк России остается осторожным в решениях по ключевой ставке, стремясь поддерживать жесткие денежно-кредитные условия.

Коммерческий директор девелоперской компании «Брусника» в Москве и Подмосковье Андрей Фатнев