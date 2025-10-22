Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект о повышении НДС для большинства товаров и услуг с 20% до 22%. Как передает корреспондент RTVI, поправки в Налоговый кодекс поддержали 319 депутатов, воздержались 82 парламентария, против не выступил никто.

Глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения инициативы объяснил новации внешними вызовами и безопасностью страны: «Нам нужна финансовая броня, нам нужна финансовая стабильность».

«Исходя из внешних вызовов, требуются дополнительные ассигнования на обеспечение безопасности страны, включая комплексное развитие систем борьбы с беспилотниками, усиление защиты на объектах транспортной и иной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных территорий новых регионов», — сказал он.

О повышении ставки НДС

В случае одобрения законопроекта с 1 января 2026 года стандартную ставку НДС повысят с 20% до 22%. Это коснется большинства товаров и услуг. Льготную ставку в 10% сохранят для социально значимых категорий: продуктов питания, лекарств, медицины и детских товаров.

По расчетам Минфина, эта мера позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет около 200 млрд рублей ежегодно, но затронет 15% предприятий малого бизнеса.

Силуанов признал, что повышение ставки НДС может привести к росту цен в размере до 1%.

«Если мы возьмем период 2018—19 годов, когда тоже такое решение принимали, то изменение двух процентных пунктов НДС привело к росту цен на 0,7%. Поэтому мы считаем, что это принципиально на инфляции не скажется», — сказал министр.

Он заверил, что это гораздо лучше, чем «финансирование дефицита бюджета».

«Удар по качеству жизни»

Поправками также предлагается снизить порог доходов, после которых компании и предприниматели теряют право на упрощенные налоговые режимы. Для организаций на упрощенной системе налогообложения предлагают уменьшить лимит с 60 млн до 10 млн рублей в год. При превышении этого порога налогоплательщик должен будет платить НДС.

Порог для патентной системы также снизится с 60 млн до 10 млн рублей. В сопроводительных документах к законопроекту указано, что снижение порога по уплате НДС направлено на борьбу с дроблением бизнеса, когда компании искусственно делят свои обороты, чтобы оставаться в льготном налоговом режиме.

«Не забывайте, что предприниматели еще имеют наемных работников. И чем выше оборот малого предпринимателя, тем больше наемных работников у него работает <…> Это очень чувствительная сфера», — заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В первую очередь речь идет о таких представителях МСП, как булочные, кофейни, парикмахерские, перечислил в разговоре с RTVI лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

«Это качество жизни. Многие закроются и уйдут просто работать по найму. <…> Налогов мы с них много не соберем, а удар по качеству жизни будет значительный», — сказал Нечаев.

Малому и среднему бизнесу придется перестроить бизнес-процессы, сказал журналистам глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательства Александр Демин.

«Нагрузка на малое и среднее предпринимательство должна быть компенсирована через какие-то другие косвенные механизмы. Мы здесь говорим о снижении административных барьеров и о снижении косвенных издержек», — заявил он.

Усложнение жизни иноагентам и букмекерам

При обсуждении законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что комитет по бюджету и налогам предлагает рассмотреть возможность более мягкого перехода к новым нормам.

Речь идет о том, чтобы изменить пороговое значение доходов для налогоплательщиков на упрощенной (УСН) и патентной налоговой системах (ПСН).

Те, кто применяет «упрощенку», должны будут платить НДС постепенно, а те, кто использует патентную систему, потеряют право на этот режим. Все эти изменения предлагается обсудить при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Комитет также предлагает предусмотреть переходный период при отмене льготы по НДС на исключительные права на российские программы для ЭВМ и базы данных, так как многие договоры были заключены без учета НДС.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает и введение федерального налога на игорный бизнес. Теперь букмекеры и тотализаторы будут платить 5% от суммы принятых ставок. Также предлагается отменить освобождение от НДС на обслуживание банковских карт.

Отдельные нормы затрагивают и иноагентов. В частности, для лиц, признанных иностранными агентами, ставка НДФЛ будет составлять 30%, если они получили доход хотя бы за один день налогового периода. Для них также не будут действовать льготы по НДФЛ при продаже недвижимости.

О налоге на роскошь

При этом Минфин считает нецелесообразно повышать налоги для всех граждан, в том числе для сверхбогатых.

«Мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно», — заявил Силуанов.

Также министр прокомментировал идею введения налога на роскошь.

«Думаю, что в последующие годы можно рассмотреть этот вопрос, поднастроить те или иные инструменты — работают, они не работают… Мы, предположим, говорили о приобретении дорогих автомобилей. Утильсбор у нас работает, сейчас корректируем порядок взимания утильсбора. Ну, тоже можно сказать, что налог на богатое приобретение», — заключил он.