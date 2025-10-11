Во Владивостоке сотни жителей вышли на согласованный митинг против утильсбора. Участники мероприятия в итоге подписали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить реформу.

Акция протеста против роста ставок утильсбора прошла у Дома молодежи.

По данным Baza, в ней участвовало более 500 человек. Они вышли с плакатами: «Им «Мерседесы», а нам «Жигули»», «Машина — не ипотека, а средство передвижения», «Доступные машины — справедливый сбор», «Утиль есть, а где заводы?», «Я патриот, но не идиот», «Сначала дороги, потом соборы».

Занимающийся перевозкой машин из Японии, Кореи и Китая предприниматель Анатолий Иванов, как пишет VL.ru, назвал повышение утильсбора «заградительным». По его мнению, отрасль в лучшем случае «уйдет в стагнацию, а в худшем — 70—80% бизнеса отвалится».

«Во Владивостоке каждый шестой житель связан с этой сферой. Тысяча компаний! Также есть огромное количество потребителей. Наша компания адаптируется, мы гибкие молодые ребята, но стагнация рынка приведет к большим потерям. Более 80% наших сделок — это машины с мощностью более 160 лошадиных сил», — заявил он.

При этом пришедшие были недовольны тем, что на акцию пришло не так много людей, как бы им хотелось. В разговоре с Baza некоторые из них заявили, что 500 человек — это вряд ли то количество, которое способно переубедить власти.

«Митинг прошел спокойно, конфликтных ситуаций и задержаний не было», — говорится в посте.

Место, где прошел митинг, охранялось силовиками, попасть туда можно было только через рамки металлоискателя. Некоторые из выступающих заявляли, что в разных странах производят «качественные автомобили», но не в России. Пришедшие в числе прочего выкрикивали: «Хватит грабить свой народ».

Протестующие отметили, что повышение утильсбора вместое решения старых проблем приведет к появлению новых — резкому росту цен на автомобили и ограничению выбора покупателей.

Заявку на проведение митинга ранее подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов, власти Владивостока ее согласовали со второй попытки.

Еще один митинг против утильсбора должен пройти в Новосибирске.

С 1 ноября в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора — обязательного платежа, который взимается с импортеров, производителей или покупателей легковых автомобилей для финансирования их переработки после окончания срока эксплуатации.

Министерство промышленности и торговли предложило расширить критерии расчета, включив в них не только возраст автомобиля и объем двигателя, но и его мощность.

Эксперты и продавцы предупреждают, что эта мера резко повысит конечную стоимость автомобиля — от 25% до 50%. Для отдельных регионов, например, Сахалинской области, сделают исключение — там цены для машин останутся прежними.

В настоящее время льготные коэффициенты распространяются на физических лиц, приобретающих автомобили с двигателем объемом до трех литров. Согласно новой системе, льготы сохранятся для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, что охватывает более 80% всего автопарка России. Для таких транспортных средств размер утилизационного сбора останется неизменным: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.