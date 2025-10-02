С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила утилизационного сбора. По предложению Минпромторга, в методике расчета утильсбора на автомобили будет учитываться не только объем, но и мощность двигателя.

Новая составляющая сбора будет рассчитываться по прогрессивной шкале в зависимости от мощности двигателя, это увеличит налоговую нагрузку для владельцев автомобилей мощностью свыше 160 л.с. Хотя базовая ставка по-прежнему зависит от вида потребляемого топлива и объема двигателя, конечный платеж будет умножаться на повышающий коэффициент, определяемый мощностью машины.

Что касается льгот для граждан, ввозящих автомобили для личного пользования, то они останутся только для машин с мощностью до 160 л.с.: 3,4 тыс. руб. для новых и 5,2 тыс. руб. для автомобилей старше трех лет.

Для автомобилей с мощностью выше 160 л.с. размер сбора значительно вырастет. Эксперты предрекают, что сбор на гибридный Lixiang L7 (мощность 197 л.с) с 1 ноября составят 1,828 млн руб., с января 2026 года — 2,194 млн руб. и с января 2030 года — 3,212 млн руб. На самый популярный импортируемый электрокар Zeekr 001 (225 л.с) — 2,166 млн руб., 3,079 млн руб. и 4,508 млн руб. соответственно. На Geely Monjaro (сейчас сбор составляет 3400 руб.)- 952 тысяч, 1,142 млн и 1,673 млн.

Критики нововведения начали активно голосовать против законопроекта на сайте regulation.ru. По ситуации на 2 октября количество голосов за отправку законопроекта на доработку уже превысило планку в 100 тыс. голосов — именно столько призывали собрать противники нового утильсбора. Голосование заканчивается 3 октября.

Есть противники инициативы Минпромторга и в Госдуме. Так, депутат Николай Арефьев считает, что мера сократит объемы продаж автомобилей, разгонит инфляцию и как итог не приведет к наполнению бюджета.