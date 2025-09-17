Депутат Госдумы Николай Арефьев выразил серьезные опасения относительно планируемого повышения утилизационного сбора на импортируемые в Россию легковые автомобили. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий выразил мнение, что эта мера способна спровоцировать ускорение инфляционных процессов и при этом не обеспечит планируемого пополнения бюджета.

Депутат указал на возможность пересмотра данного решения, отметив, что в настоящее время бюджет сталкивается с дефицитом в пять триллионов рублей, что заставляет власти искать новые источники доходов.

Однако, как подчеркнул Арефьев, введение повышенного утильсбора может привести к обратному эффекту: сокращению объемов продаж автомобилей. Это, в свою очередь, приведет к снижению налоговых поступлений от автопроизводителей и дилеров, что в конечном итоге сведет на нет любые потенциальные доходы от нового сбора.

Политик также обратил внимание на дискуссии о целесообразности резкого увеличения размера сбора, поскольку подобные меры могут не только не принести ожидаемого эффекта, но и сократить существующие налоговые поступления.

Арефьев убежден, что дальнейшее повышение сбора нецелесообразно.

«Уже и так повысили. К тому же это не приведет к росту наполняемости бюджета, зато может разогнать инфляцию, ведь цена на авто поднимется, а в общей товарной массе они занимают большой процент», — сказал он.

Ранее стало известно, что Минпромторг разработал проект постановления правительства, предусматривающий пересмотр методики расчета утилизационного сбора для ввозимых легковых автомобилей категории M1 (транспортные средства с количеством пассажирских мест не более восьми, не считая места водителя).

С 1 ноября 2025 года в России планируется коренным образом изменить систему расчета утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. Вместо текущего принципа, основанного исключительно на объеме двигателя, будет введена прогрессивная шкала, привязанная к мощности двигателя.

Это означает, что базовая ставка будет по-прежнему определяться типом и объемом двигателя, но итоговая сумма сбора будет умножаться на коэффициент, зависящий от мощности автомобиля.

Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, льготные ставки сохранятся только для транспортных средств с мощностью до 160 лошадиных сил: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.

Основной причиной нововведений стало то, что многие современные иностранные автомобили с относительно небольшим объемом двигателя, но оснащенные турбинами и другими технологиями, демонстрируют высокую мощность.

Это позволяло владельцам таких машин уплачивать сниженный сбор, хотя их автомобили были сопоставимы по мощности с теми, что облагались более высокими ставками. В результате возникали искажения в налогообложении, и бюджет недополучал значительные суммы.

Для автомобилей с мощностью выше 160 л.с. размер сбора значительно вырастет. Например, для Geely Monjaro (238 л.с.) сбор увеличится с текущих 3,4 тыс. рублей. до 952 тыс. рублей с 1 ноября 2025 года, а к 2030 году — до 1,673 млн рублей. Электромобиль Zeekr 001 (225 л.с.) подорожает со 1000 ₽ до 2,166 млн рублей, а гибрид Li L7 (197 л.с.) — до 1,828 млн рублей с 1 ноября 2025 года.

Ожидается, что изменения принесут бюджету дополнительно 40-60 млрд рублей ежегодно. Однако в ближайшее время вероятен ажиотажный спрос на автомобили, поскольку покупатели стремятся успеть приобрести машины до введения новых правил.