С 1 октября вступило в силу постановление правительства России, предусматривающее повышение ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили. В связи с этим новые машины в среднем могут подорожать в октябре на 5-10% в зависимости от марок, считают опрошенные RTVI эксперты. Несмотря на увеличение цен, спрос на иномарки в этом и последующих месяцах сохранится на прежнем уровне, однако в начале следующего года, напротив, будет сокращаться. Подробнее о том, как автосалоны будут менять ценовую политику и чего стоит ожидать от рынка к концу 2024 года — в материале RTVI.

Утилизационный сбор — платеж в госбюджет, введенный в 2012 году, после вступления России в ВТО (Всемирную торговую организацию). Утильсбор оплачивают импортеры, производители и покупатели легковых и грузовых автомобилей, а также других видов транспорта. Тем самым они заранее покрывают расходы на переработку транспортного средства, необходимую в будущем.

Базовая ставка утилизационного сбора остается неизменной и будет составлять 20 тысяч рублей. Однако коэффициенты, которые зависят от типа и объема двигателя, а также возраста автомобиля, с 1 октября «значительно увеличатся». Согласно постановлению правительства, опубликованному на Официальном портале правовой информации, на первом этапе ставка сбора может вырасти примерно на 70-85%, а в последующем она будет индексироваться с 1 января каждого года на 10-20%.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в первый месяц повышения ставки цены будут расти «в турбулентном порядке». «Недели три назад пришли ответы от компаний-производителей, которые сказали, что цены будут подняты на 5-8%. Это не все бренды и не все модели, но тренд очевиден», — считает эксперт. Если говорить о конкретных цифрах, то автомобили, которые стоили 2-2,5 миллиона, могут подорожать из-за повышения утильсбора «тысяч на 120-150». Машины «более высокого ценового сегмента от 4-4,5 миллионов» увеличатся в цене еще больше — примерно на 250 тысяч рублей, рассказал собеседник RTVI.

Автоэксперт Андрей Осипов, в свою очередь, считает, что цены на новые иномарки за октябрь подрастут «в среднем где-то на 10%».

«Давайте не будем забывать, что 1 октября у нас повысили утилизационный сбор только в первый раз. Но ведь речь идет о том, что он будет повышаться ежегодно. Следующее его повышение будет ожидаться уже в 2025 году. Поэтому машины неуклонно будут дорожать из года в год. По моим оценкам, каждый год процента на четыре», — сказал он.

Несмотря на предстоящий рост цен на автомобили, он не будет резким, считают опрошенные RTVI эксперты. По их словам, в октябре купить машину по доступной цене еще будет возможно, так как «многие компании перед повышением утильставки стали массово ввозить в Россию автомобили».

«Сейчас парк этих машин, по моим оценкам, составляет около 40−60 тысяч автомобилей. Но они заканчиваются. Почему я говорил, что повышение цен будет плавным — да за счет того, что будут продаваться машины по старому утилизационному сбору. Кстати, не будем забывать, что те, кто успеет до 15 октября машины растаможить, смогут еще пройти по старой ставке», — напомнил Осипов.

В связи с плавным повышением цен сильного падения спроса на автомобили ждать также не стоит — по словам экспертов, октябрь «традиционно продемонстрирует положительную динамику». В ноябре «рынок тоже покажет небольшой плюс», а вот продажи в декабре будут зависеть «от самих производителей и маркетинговых программ, которые они будут осуществлять в рамках привлечения потребителей».

«Падение рынка и падение продаж мы будем наблюдать в январе-феврале следующего года. Вот тогда уже количество машин, ввезенных по старым ставкам, сильно уменьшится, а деньги не подешевеют. <…> Сейчас трудно давать прогнозы, но, думаю, в этом году мы до полутора миллионов реализованных автомобилей дойдем. Если в следующем году дела будут развиваться таким же образом, я могу констатировать, что рынок либо будет стагнировать, либо снизится, по моим оценкам, на 5−7% из-за уменьшения продаж», — считает Осипов.

В Минпромторге уверены, что введение индексации утильсбора на период до 2030 года может способствовать «формированию условий для принятия инвестиционных решений как отечественными, так и готовыми к локализации зарубежными производителями».

«Это важное условие для реализации совместных промышленных проектов. Кроме того, такая шкала позволит повысить прозрачность условий рынка и для представителей бизнес-сообщества, и для потребителей», — подчеркивают в министерстве.

По словам главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова, в этой идее «есть резон», но пока это «очень сложная и долгая история». «Китайцы более осторожные, они очень аккуратно ко всему подходят. И они не хотят лишнего упоминания, потому что боятся вторичных санкций — у них же есть еще и другие рынки, на которых они хотят работать», — считает Кадаков. По его словам, индексация утильсбора — «вода на мельницу российских производителей», однако «насколько будут расти их продажи при таком повышении — это уже вопрос к ним, потому что они напрямую зависят от поставок». Автоэксперт Андрей Осипов, напротив, раскритиковал идею Минпромторга о повышении утильсбора и заявил, что это не поможет привлечь инвестиции на российский авторынок. «Это все чушь и абсолютная глупость от людей, которые мало чего понимают в автомобильном рынке<…> В Китае в год реализуется 20 миллионов новых машин. В Америке реализуется от 15 до 17 миллионов новых машин в год Мы составляем меньше 10% от рынка Китая. Вы как считаете, мы представление для них интерес? Специально в наш рынок даже никто деньги не будет вкладывать», — считает Осипов.

Согласно статистике аналитического агентства «Автостат», за прошедшие девять месяцев в России было продано более 1,15 млн новых легковых автомобилей. Этот показатель превышает продажи за весь 2023 год — тогда было продано более 1,06 млн автомобилей.

Наибольшее предпочтение россияне отдают марке LADA — с января по сентябрь 2024 года было реализовано более 316 тысяч легковых автомобилей этого бренда. Сейчас он занимает около 27% от общего объема российского авторынка. Затем в списке идут китайские бренды Haval(136,4 тыс. шт.), Chery (118,3 тыс.шт.), Geely (112,8 тыс.шт.), Changan (83,1 тыс.шт.) и другие. В топ-10 также попали белорусский Belgee и китайский TANK (25 тыс и 21,4 тыс. шт. соответственно).