К концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя, заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России. Его слова передает ТАСС.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, среднегодовое значение ключевой ставки в 2026 году ожидается на уровне 12-13%, напомнил Тремасов. Если ставка продолжит снижаться и к концу текущего года достигнет 15%, «теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной».

«Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», — указал советник председателя ЦБ.

Центробанк 12 сентября объявил о снижении ключевой ставки в третий раз за год. В начале 2025-го она составляла 21%, сейчас — 17% годовых. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что экономика страны «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста». Кроме того, в последние месяцы «активизировался рост кредитования».

В Банке России отметили, что будут поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Будущие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, пояснил регулятор.

Позднее зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено. По его словам, инфляционные ожидания граждан остаются высокими, а для уверенности в возвращении инфляции к цели в 4% необходимо снижение ожиданий всех категорий экономических агентов.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал «Известиям», что ведомство при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий ЦБ и исходит из ключевой ставки 12—13% в 2026 году.