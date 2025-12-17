Центробанк на заседании 19 декабря может объявить об «аккуратном» снижении ставки на 0,5 процентного пункта — с 16,5% до 16%. С таким прогнозом в беседе с RTVI выступил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что, несмотря на повышение налогов с будущего года и опасения по поводу их влияния на инфляцию, последняя «продолжает снижаться».

«Обычно эмоциональный всплеск начинается после таких жестких решений (как повышение НДС), а он в данном случае не сработал на увеличение инфляции. Поэтому ожидаю, что ключевая ставка будет снижена все-таки аккуратно — с 16,5% до 16%. Хотя я слышал, в том числе от профессионального сообщества, что снижение будет более существенным, на более чем один процентный пункт. Решение по НДС все же сдерживает активность Центрального банка», — сказал депутат.

В октябре Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, снизив ее с 17% до 16,5%. К 2026 году регулятор ожидает, что инфляция упадет до 4-5%, а ставка будет колебаться в пределах 13-15%. Одной из причин повышения цен Центробанк назвал рост стоимости бензина. Также регулятор предупредил, что в конце 2025 и начале 2026 года инфляция может временно увеличиться из-за повышения налога на добавленную стоимость.

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил в беседе с RTVI, что ЦБ мог бы объявить 19 декабря о том, что опускает ключевую ставку с текущих 16,5% на 1,5—2 процентных пункта. По его мнению, при ставке 15% уже начали бы «оживать какие-то отрасли», также это подняло бы настроение россиянам перед новогодними праздниками.

В сентябре Минфин предложил повысить ставку НДС с нынешних 20% до 22%, объяснив, что вырученные на этом средства предназначены в первую очередь для обеспечения финансирования обороны и безопасности. В ноябре документ подписал президент Владимир Путин.

Новая ставка НДС в 22% начнет действовать с 2026 года. Льготная ставка для социально значимых товаров при этом сохранится на уровне 10%. Вместе с тем с января НДС по ставке 22% придется платить по операциям с банковскими картами, от чего сейчас россияне освобождены.

В 2019 году НДС был также повышен сразу на 2 процентных пункта — с 18% до 20%.