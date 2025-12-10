Центробанк мог бы поднять людям настроение на Новый год, если бы опустил ключевую ставку с текущих 16,5% на 1,5—2 процентных пункта. Таким мнением в беседе с RTVI поделился глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Следующее заседание Банка России по поводу ключевой ставки состоится 19 декабря. В этот же день пройдут «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Если они [руководство ЦБ] хотят, чтобы хорошее настроение у граждан было, то, я думаю, на полтора процента бы ставочку можно было бы опустить — с 16,5 до 15%. Было бы уже неплохо, потому что 15% — это критичная такая позиция, ниже которой уже какие-то отрасли начнут оживать», — сказал депутат.

Он также отметил, что было бы «очень хорошо» принять решение о снижении ключевой ставки на 1,5 процентного пункта уже 19 декабря.

«А если [сразу] на 2 процентных пункта снизят, то это будет вообще здорово», — заключил Гартунг.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал решение регулятора осторожным шагом, связанным с «инфляционным всплеском», который вызван в том числе предстоящим повышением налога на добавленную стоимость.

Это было четвертое подряд понижение ключевой ставки. По прогнозам ЦБ, к 2026 году инфляция упадет до 4-5%, а ключевая ставка будет колебаться в пределах 13-15%. Одной из причин роста цен регулятор назвал увеличение стоимости бензина. Центробанк также тогда предупредил, что в конце 2025 и начале 2026 года инфляция может временно возрасти из-за повышения НДС.