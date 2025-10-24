Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 17% до 16,5% — осторожный шаг, связанный с «инфляционным всплеском», который вызван в том числе предстоящим повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Это достаточно осторожные шаги Банка России. Они связаны с тем, что в последний месяц наблюдался инфляционный всплеск, вызванный информацией о том, что налог на добавленную стоимость будет повышен с 1 января следующего года на 2 процентных пункта. Плюс некоторые решения по другим платежам со стороны бизнеса тоже повышаются. Соответственно, инфляционные ожидания у бизнеса резко подскочили, и у населения тоже. И все это повлияло на решение Центрального банка», — сказал депутат.

По словам Аксакова, он рассчитывал, что ЦБ снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 16%, но регулятор решил сделать «более аккуратный шаг». Парламентарий допустил, что к концу года сбудется его прогноз, в соответствии с которым показатель опустится до 15%

«Полагаю, что на следующем заседании, когда информационная волна спадет и, соответственно, этот фактор эмоциональный будет отыгран, Центральный банк может действовать более решительно и снизить ключевую ставку более чем на 1 процентный пункт», — порассуждал Аксаков.

Собеседник RTVI отметил, что годовая инфляция «уже ниже 8%». «И это такой фундаментальный фактор, который позволяет ожидать и прогнозировать снижение ключевой ставки к концу года до 15%», — заключил Аксаков.

Нынешнее понижение ключевой ставки стало четвертым подряд. По прогнозу ЦБ, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4-5%, а средняя ключевая ставка будет в диапазоне 13—15%. В числе факторов, которые оказывают влияние на рост цен, регулятор указал в том числе увеличение стоимости бензина. В конце 2025 года и начале 2026-го инфляционное давление «временно усилится», в том числе в связи с повышением НДС, прогнозирует Центробанк.