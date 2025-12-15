В преддверии заседания Центрального Банка России 19 декабря по вопросу ключевой ставки экономисты в беседе с «Абзацем» спрогнозировали ее снижение либо на 0,5%, либо на 1,5%.

В частности, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного Федерального университета Олег Свиридов в беседе с изданием отметил, что инфляция замедляется, в связи с чем «планку продолжат держать».

«Сейчас у нас 16,5%, думаю, что могут опустить примерно до 15% либо понизят на 0,5% — до 16%», — сказал он.

С его прогнозом согласился директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец. Он пояснил, что его мнение основано на каналах, занимающихся продвижением политики Центробанка. По их данным, «инфляция упала и никаких рисков для нее нет».

В разговоре с «Абзацем» эксперт отметил, что регулятор следует «осторожному сценарию», согласно которому ставку снизят на 0,5%. Хотя, «по-хорошему», считает Зубец, следовало бы опустить ее на 1%.

«Предварительно, это будет 0,5%, но при оптимистическом сценарии продавят до единички», — подчеркнул он.

Еще один собеседник издания — ученый-экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов — заявил, что опускать ставку необходимо минимум в два раза. По его словам снижение на четверть или половину процентных пункта «радикально не изменит» ситуацию в экономике.

«Если вы ставите ключевую ставку выше рентабельности, то тогда это деньги, которыми могут пользоваться только спекулянты. Для тех, кто занимается производством, это летальное оружие», — резюмировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что регулятор мог бы опустить ключевую ставку с текущих 16,5% на 1,5—2 процентных пункта, подняв таким образом настроение россиянам перед Новогодними праздниками.

По его словам при ставке ниже 15% «начнут оживать какие-то отрасли». Эксперт подчеркнул, что было бы «очень хорошо», если бы регулятор принял решение уже на заседании 19 декабря.

В октябре Центробанк четвертый раз подряд снизил ставку с 17% до 16,5%. К 2026 году регулятор прогнозирует падение инфляции до 4-5% и колебание ставки в пределах 13-15%. Одной из причин роста цен ЦБ назвал увеличение стоимости бензина. Он также предупредил, что в конце 2025 и начале 2026 года инфляция может временно возрасти из-за повышения НДС.