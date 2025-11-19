Решение ЦБ больше года удерживать высокую ключевую ставку фактически привело к коллапсу во многих отраслях экономики, кроме работающих на госзаказ. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его мнению, необходимо срочно снижать ключевую ставку или оказывать поддержку производителям, например, при помощи цифрового рубля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что при повышении ставки до 16% регулятор допустил ошибку в коммуникации. По ее словам, рынок неверно истолковал сигнал, и кредитная активность резко возросла. «Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года давали такое, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку», — рассказывала она.

Гартунг заявил RTVI, что он не согласен с тем, что ЦБ якобы медленно поднимал ключевую ставку. По его мнению, политика Банка России привела «фактически к коллапсу во многих отраслях экономики, которые работают на конкурентных рынках».

«[При этом] мы никакой защиты по импорту со стороны государства ряду отраслей не обеспечили, а финансирование для них сделали фактически недоступным. Ну и рынки обрушились, потому что повышение и удержание ключевой ставки на запредельных уровнях больше года — это фактически лишение финансирования всех отраслей экономики, кроме тех, которые работают на государство», — подчеркнул депутат.

По словам Гартунга, если бы «не оборонка, не госзаказ», то в экономике России мог бы наступить «очень сильный кризис» — падение могло составить «5%, 7%, 8%, может, минус 10% ВВП». Он подчеркнул, что это его личная оценка.

«С учетом того, что у нас госсектор работает, какие-то программы поддержки ведущих отраслей у нас есть, мы все-таки удерживаемся на плаву. Но мы <…> идем по краю, а для некоторых отраслей промышленности это уже непоправимый ущерб. Реально непоправимый ущерб, потому что сейчас это особо не афишируется, но многие отрасли сейчас в очень тяжелой ситуации», — добавил парламентарий.

Он уточнил, что хуже всего сейчас ситуация у производителей транспортных средств, в том числе грузовых автомобилей, а также вагонов.

«Добывающие компании сегодня тоже не в лучшем положении. Понятно, у них все-таки рентабельность, маржа выше, они даже при сокращении валового потока все равно в плюсе находятся. А вот производители транспортных средств в тяжелейшей ситуации, они сейчас все в отрицательной зоне рентабельности», — заявил собеседник RTVI.

Он допустил, что производители транспорта «могут продержаться квартал, два-три».

«А если больше года? Где они ресурсы будут брать? Да, 2023—2024 годы были неплохие. Они накопили какие-то запасы, но их они уже в течение 2025 года съели, на 2026-й никаких запасов не осталось», — считает Гартунг.

Выход из сложившейся ситуации депутат видит в снижении ключевой ставки или, в качестве альтернативы, запуске программ по поддержке находящихся в тяжелом положении отраслей через цифровой рубль, где «каждая транзакция прослеживается».

«Это фактически окрашенные деньги, как в оборонке. <…> Они контролируются, ни влево, ни вправо их не потратишь. Вот мы могли бы инструменты, которые есть у ЦБ, использовать для того, чтобы поддерживать отрасли, которые крайне необходимы для России сегодня. Но, к сожалению, этого пока не делается», — заключил Гартунг.