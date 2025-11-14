Председатель Банка России России Эльвира Набиуллина на конференции финансистов в Казахстане 14 ноября назвала две ошибки, которые совершил регулятор в последнее время. Одной из них было «запоздалое» повышение ключевой ставки в 2023 году.

Отвечая на вопрос, какие ошибки чаще всего допускают центробанки при попытке побороть инфляцию, Набиуллина ответила, что в разных странах они различаются. Российский ЦБ пытается учиться на чужих ошибках, но и к своим действиям относится критично, отметила глава регулятора.

Она привела в пример 2023 год, когда инфляция в России «достаточно быстро выросла».

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки. Надо было быстрее ее повышать, а инфляция была очень низкая. В условиях структурных изменений не совсем было понятно, как все это работает», — сказала Набиуллина.

В 2024 году была «некоторая ошибка в коммуникациях», продолжила глава ЦБ. Она пояснила, что при тогдашней ставке в 16% (действовала с декабря 2023-го по июль 2024-го. — Прим. RTVI), которая всем казалась «очень высокой», ЦБ сообщал, что будет снижать ее, если будет снижаться инфляция.

«Но коммуникация была такая, что нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция. И было ожидание быстрого смягчения денежно-кредитной политики», — продолжила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что бизнес тогда брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде, что эти ставки начнут «очень быстро снижаться», и что кредитная активность продолжала расти «двузначными темпами».

«Снижаем ставку аккуратно»

Говоря о состоянии российской экономики в новых условиях, Набиуллина заявила, что накопленный ранее запас макроэкономической прочности, в том числе плавающий валютный курс, удержал ее от большого спада, а быстрая адаптация предприятий и импортозамещение помогли восстановиться и выйти в рост.

«Экономика, несмотря на огромные шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась. <…> И потом на протяжении двух лет мы росли очень высокими темпами», — сказала председатель ЦБ.

Затем, по ее словам, меры поддержки спроса в условиях мягкой бюджетной и денежно-кредитной политики (ДКП) привели к тому, что спрос стал опережать производственные возможности. Следствием этого разрыва стало ускорение инфляции, которая за второе полугодие 2023 года подскочила с 2,5% в годовом выражении «к двузначным цифрам», рассказала она.

«Мы в этих условиях достаточно большого инфляционного давления <…> проводили жесткую ДКП, но с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов у нас — пройти между Сциллой и Харибдой: снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным», — заявила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ снижает ключевую ставку «достаточно аккуратно» в том числе для того, чтобы для россиян сохранялась привлекательность банковских сбережений.

«Значимую часть дохода люди тратят на сбережения. Но рост доходов у нас был настолько высокий, что это позволяет и увеличивать потребление, и увеличивать сбережения населения», — сообщила Набиуллина участникам конференции.

После того, как регулятор стал постепенно снижать ключевую ставку, темпы роста депозитов также снизились, но в целом они все равно растут, сказала глава Банка России.

Отдельно Набиуллина высказалась по поводу звучавших опасений, что если ЦБ начнет смягчать ДКП и будут снижаться ставки по вкладам, то средства, накопленные на депозитах, хлынут на потребительский рынок и инфляция опять вырастет.

«Но я думаю, что этого не произойдет. Во-первых, мы снижаем ключевую ставку аккуратно, а во-вторых, какая-то часть этих депозитов может идти и на покупку финансовых активов, на рынок недвижимости», — объяснила председатель Центробанка.

Такое вложение денег с депозитов она назвала нормальным процессом и предположила, что он таким и останется. «Никаких резких движений здесь не ожидается», — заключила Набиуллина.