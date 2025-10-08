У здания Банка России в центре Москвы задержали четверых членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова», которые вышли на акцию против политики Центробанка, сообщают 8 октября телеграм-каналы «Национальная правозащита» и «Осторожно, новости».

Активисты разбросали «купюры» с надписью «бумажки ничего не стоят» и скандировали: «Растущая инфляция уничтожает нацию». Один из них также приковал себя наручниками к забору.

Участники акции потребовали ввести фиксированные цены на продукты первой необходимости, остановить рост цен на бензин и пересмотреть политику Центробанка, назвав ее «вредоносной».

Как пишет «Национальная правозащита», в отделение МВД по Мещанскому району доставили четверых представителей «Другой России» — Ксению Носорову, Георгия Галкина, Виктора Кёльна и Григория Шакирова. «Остальные подробности выясняются», — говорится в сообщении.

Представители «Другой России» в марте 2013 года уже устраивали несанкционированную акцию у здания Центробанка в Москве. Тогда в МВД сообщили, что около 10 человек развернули плакат с надписью «Верните деньги в Россию» у центрального офиса регулятора. В «Другой России» рассказали, что активисты «проникли в здание Центробанка, цепями и наручниками перекрыли вход в здание и потребовали остановить вывоз капитала за рубеж», а также разбросали листовки с критикой приватизации. Всех участников акции задержали, на них составили административные протоколы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с RTVI назвал денежно-кредитную политику Центробанка «драконовской». С ней, по мнению депутата, связаны потенциальные негативные последствия инициативы властей по повышению ставки НДС до 22% с текущих 20%.