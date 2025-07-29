В России за последние 25 лет коммунальные услуги подорожали на 366%, а доходы населения за тот же период увеличились на 230%. Такие данные привел председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов, передает корреспондент RTVI. Депутат и его коллеги, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выступили на пресс-конференции, посвященной анализу роста потребительских цен и тарифов ЖКХ.

Подорожание продуктов

Миронов заявил, что накрутки в торговых сетях достигают 250%, в частности, на хлеб «накручивают» до 100%. Обещания продавцов, что ранее выросший в цене картофель подешевеет, потому что сейчас сезон и собирается новый урожай, оправдаются ненадолго, считает он.

«И опять все повысится, потому что огромное количество картофеля гниет. У частных фермеров в личных подсобных хозяйствах никто не закупает. Закупают оптом, закупают у своих, скажем так, прикормленных поставщиков», — пояснил глава фракции СРЗП.

По его словам, партия давно предлагает ограничить наценку на базовые продукты.

«Пускай правительство утвердит перечень из продуктов питания, которые люди покупают каждый день, и установит правила: торговая наценка 15% от одной оптовой закупки. Когда нам говорят: «да что вы со своими идеями вмешиваетесь в его величество рынок, все эти продукты исчезнут»… примеры были, я не буду называть — ничего не исчезнет», — сказал Миронов.

Такая мера, по его мнению, стала бы проявлением «воли и заботы о гражданах» со стороны государства и гарантировала бы отсутствие дефицита и возможность людям «нормально покупать».

Претензии к Набиуллиной

Вице-спикер Бабаков считает, что в росте цен в значительной степени виноват Центробанк со своей денежно-кредитной политикой.

«Современная Россия показывает, что мы легко можем выйти на этап дефляции, то есть когда цены начинают даже падать и сокращаться в силу того, что их [товаров и услуг] становится гораздо больше, чем текущий спрос. Но при такой денежно-кредитной политике, которая сегодня реализуется Центральным банком, конечно же, мы об этом тоже только можем мечтать», — посетовал он.

В частности, по словам Бабакова, денежно-кредитная политика ЦБ разрушает баланс между спросом и предложением, что в значительной степени приводит к дисбалансу в ценах, а также не выполняет закрепленных в Конституции обязательств регулятора обеспечивать стабильность курса рубля и способствует тому, что российская экономика остается импортозависимой.

Зампред Госдумы обратил внимание, что на фоне сокращения президентом США Дональдом Трампом срока ультиматума по Украине укрепившийся было рубль сильно просел.

«Я вам гарантирую, что это произошло в значительной части больше субъективным образом. Я не буду говорить, что это рукотворный процесс, но так, есть подозрение, что не только рынок здесь сработал», — сказал он.

Депутат также высказал мнение, что такое «нестабильное отношение к курсу рубля перечеркнуло сразу все позитивные моменты», связанные с недавним понижением ключевой ставки сразу на 200 базовых пунктов — с 20% до 18%.

Бабаков заключил, что необходимо «очень внимательно смотреть на эту ситуацию» и настоять на том, чтобы ЦБ не забывал об обязанностях, прописанных в Конституции.

«Лютый произвол»

В свою очередь замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин объяснил рост цен «произволом монополий», перед которым государство «капитулирует».

«Причина роста цен в нашей экономике — это лютый произвол монополий в каждой точке, и государство, капитулируя перед этим произволом монополий, по сути дела, отдает людей на растерзание этим монополиям», — заявил он и в качестве примера таких монополистов назвал торговые сети.

Ситуацию с ростом цен, в которой государство занижает показатели инфляции, «чтобы отчитаться чуть получше», депутат сравнил с тем, как если бы к человеку с температурой 39 пришел «оптимизированный доктор» и сказал, что его температура в норме и он может идти на работу.

«Вся наша экономика глубоко больна <…> и она, по сути дела, медленно умирает, потому что, во-первых, кредит недоступен, потому что государство отказывается ограничивать финансовые спекуляции. То есть, все — для финансовых спекуляций, против производства: блокируется нормальное развитие производства, по сути дела, колониальной налоговой таможенной политикой, никакого разумного протекционизма нет, и самое главное, не ограничивается произвол монополий», — рассудил Делягин.

Рост тарифов ЖКХ

Говоря о росте тарифов, Миронов напомнил, что с 1 июля тарифы на ЖКХ повысились на 11,9%, на электричество — на 12,6%. При этом есть регионы, где все «коммуналка» подорожала еще больше — на 20%, 22%, 24%, указал он.

«Люди не понимают, почему и за что должны платить. <…> Тарифы растут, ничего не улучшается. Я не буду напоминать об авариях зимой и в Подольске, и многих других городах», — сказал председатель СРЗП.

Он, в частности, отметил, что в России требуют замены «сотни тысяч труб — и водопроводных, и канализационных», многие из которых проложены более 50 лет назад. Официально правительство оценивает такие работы в 4,5 трлн рублей, при этом оно же рекомендовало ресурсопоставляющим компаниям направить на ремонт всего 1,5% выручки. «Ничего себе, щедрость какая», — сыронизировал Миронов.

Депутат также напомнил про рассуждения вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что затраты на ЖКХ можно снизить на 20%, если навести порядок в отрасли, в том числе за счет «прекращения воровства».

«Браво, мы поддерживаем и говорим: давайте заморозим тарифы и давайте проведем аудит, что у нас творится. Я утверждаю, я уверен, что я не ошибаюсь: ни одна частная компания (а у нас почти все [такие в] ЖКХ), никогда ничего ремонтировать не будет, но денежки собрать они готовы. Более того, до недавнего времени 90% всех денег, которые собирали, уходили в офшоры», — заявил Миронов.

Он привел данные Росстата за последние 25 лет, согласно которым «коммуналка подорожала на 366%, а номинальный доход населения вырос на 230%». «Вот она разница, вот люди поэтому и ощущают несправедливость и видят, что здесь происходит», — заключил депутат.

Делягин, высказываясь по теме, назвал ЖКХ «квинтэссенцией произвола монополий».