Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о росте цен на картофель. По его словам, подорожание вызвано тем, что в прошлом году «не стали ее брать», передает корреспондент RTVI.

Зюганов рассказал, как сходил в магазин сети «Пятерочка». Он отметил, что, стоя у овощного прилавка, «ни одного слова литературного вы там не услышите».

«Любой нормальный человек подходит и говорит: „Ну как может стоить 119 рублей картошка вот такого размера и немытая?“ И тут же мы вам ответили, почему: год назад люди вырастили картошку, вы не стали ее брать, цена обвалилась до пяти-восьми рублей. Нет смысла убирать ее с борозды. В результате те, кто посадил, остался в убытках. На следующий год никто не стал ее сажать, никакого смысла нет», — пояснил лидер КПРФ.

По его словам, «в нормальном обществе, при нормальном руководителе» те, кто отвечают за производство картофеля, должны заниматься планированием.

«Сколько надо картошки на 150 млн человек, вам ученик восьмого класса посчитает. Сколько съедают, все знаем. А средняя цена определена. Вы договоритесь, сколько вам посадить, по какой цене вы закупите, нужную вам прибыль, и мы отрегулируем цены. Задача для простого студента», — заявил Зюганов.

Он отметил, что «всю жизнь» занимался подобными вопросами.

«Я занимался заготовками и для Севера, и для армии, и для Москвы. Кстати, Москва в свое время, даже при пьяном Ельцине, построила в Московской области хранилище, с которого завозили картошку», — отметил Зюганов.

В начале мая «Коммерсантъ» сообщил, что средняя оптовая стоимость картофеля урожая 2024 года в России к концу апреля выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,3 рубля за 1 кг (рост на 85,2% с начала года). Участники рынка назвали эту цену рекордной за всю историю наблюдений. Вслед за этим выросла и розничная цена на картофель, превысив отметку в 85 рублей за 1 кг.

На фоне подорожания картофеля комитет Госдумы по защите семьи обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры. В тексте письма отмечается, что депутаты получают многочисленные обращения от граждан, выражающих беспокойство в связи со «значительным» ростом цен на картофель.