Комитет Госдумы по защите семьи обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры в связи с ростом цен на картофель. Обращение за подписью главы комитета Нины Останиной есть в распоряжении RTVI.

В тексте письма отмечается, что комитет Госдумы по защите семьи получает многочисленные обращения от граждан, выражающих беспокойство в связи со «значительным» ростом цен на картофель в апреле-мае 2025 года.

«Люди просят нас помочь им донести до правительства <…> информацию об истинном положении дел с ценами на продукты», — говорится в документе.

Авторы обращения указали, что оптовые цены на картофель весной 2025 года достигли исторического рекорда за всю историю наблюдений.

«Фактически, один из самых популярных продуктов питания российских семей — картофель — превращается в предмет кулинарной роскоши: в сравнении с прошлым годом оптовые цены весной 2025 года выросли в 4,4 раза, достигнув исторического «рекорда» (51 рубль за 1 кг, по состоянию на 2 мая 2025 года)», — сказано в письме.

Как отмечается в обращении, розничная цена на картофель выросла в 2,8 раз по сравнению с аналогичным показателем 2024 года: в Подмосковье — до 85 рублей за 1 кг, в Москве — до 100 рублей за 1 кг.

Думский комитет по защите семьи направлял в декабре обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на фоне скачка цен на продукты первой необходимости, таких как молоко, яйца и мясо кур, напомнили авторы письма. В ответе ФАС указывалось, что оптовые и розничные цены на продовольствие не подлежат государственному регулированию, за исключением отдельных случаев.

«По нашему мнению, подобное значительное увеличение цен на жизненно важные продукты является чрезвычайным обстоятельством, недопущение которого должно лежать в основе продовольственной безопасности Российской Федерации», — выразили уверенность в комитете.

Подорожание картофеля и других продуктов первой необходимости сильнее всего отражается на семьях с детьми, а отсутствие «должной реакции» на подобные изменения со стороны властей «может привести к росту социальной напряженности в обществе», подчеркивается в обращении.

Среди причин роста цен на продовольствие эксперты называют нехватку семенного материала и дефицит посевных площадей, говорится в письме. Авторы обращения предположили, что решение подобных задач относится к полномочиям Минсельхоза.

В комитете Госдумы предложили Мишустину изучить возможность принятия следующих шагов:

— поручить рассмотреть ситуацию с розничными ценами на продовольственном рынке,

— принять меры по стабилизации цен на продукты первой необходимости «в интересах российских семей»,

— дать оценку деятельности профильных ведомств.

«Просим вашего личного вмешательства, уважаемый Михаил Владимирович, в решении создавшейся проблемы», — отмечается в обращении.

Рекордные цены на картофель

6 мая «Коммерсантъ» сообщил, что средняя оптовая стоимость картофеля урожая 2024 года в России к концу апреля выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,3 рубля за 1 кг (рост на 85,2% с начала года). Участники рынка называют эту цену рекордной за всю историю наблюдений. Вслед за этим выросла розничная цена на картофель, которая, по данным Росстата, к концу апреля достигла 85,4 рубля за 1 кг. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

В 2024 году сбор картофеля во всех хозяйствах России сократился на 11,9% по сравнению с прошлым годом и составил 17,8 млн т, сообщал Росстат. По итогам 2024 года служба называла картофель одним из самых подорожавших продуктов питания — его стоимость по сравнению с 2023-м выросла на 91,9%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил RTVI, что речь идет о сезонном росте цен на картофель, который «достаточно скоро закончится».

«Сети распродают остатки отечественного урожая, а новый российский картофель начнет поступать к ретейлерам уже в июне», — отметил он.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк рассказал NEWS.ru, что к концу апреля — началу мая в России собственные запасы картофеля всегда минимальны.

«В первую очередь это обусловлено сезонностью. Традиционно на рынок начинают поступать большие объемы импортного картофеля, что способствует росту оптовых цен из-за курсовой разницы и сопутствующей логистики», — пояснил он.