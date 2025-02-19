Большинство россиян (72%) отмечают «ощутимый рост» цен на продукты питания, при этом 70% считают, что государство должно активно вмешиваться в регулирование цен на еду, лекарства и коммунальные услуги. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field по заказу партии ЛДПР (есть в распоряжении RTVI).

Телефонный опрос о потребительском поведении россиян был проведен 24-31 января среди 1 600 респондентов. Выборка репрезентативна по полу, возрасту в рамках России и федеральных округов в частности, а также по типам населенных пунктов по численности населения — в рамках страны. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.

Согласно результатам, среди тех, кому заметен рост цен, преобладают люди в возрасте от 30 до 44 лет. Это «свидетельствует о высокой чувствительности экономически активного населения к изменению цен», отмечается в релизе.

Сильнее всего подорожание замечают россияне с низкими и средними доходами, а также жители малых городов и сел, показало исследование.

Из-за роста цен семьи стали больше тратить на питание: средняя доля затрат составила 44% от общего дохода. Каждая третья семья (31%) тратит на продукты больше половины того, что зарабатывает, подсчитала Russian Field.

При этом число тех, чья покупательная способность снизилась из-за роста цен и не изменилась, разделилось почти поровну — 49% заявили, что за последний год отказались от приобретения некоторых товаров и услуг, а 43% продолжают привычные покупки. Чаще всего россияне экономили на еде (25%), одежде и обуви (12%), бытовой технике и электронике (10%), а также на путешествиях и отдыхе (8%).

Более 70% опрошенных высказались за то, чтобы государство активно вмешивалось в регулирование цен на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги. Как отмечают исследователи, это мнение поддержали представители всех возрастных и социальных групп, но особенно люди старше 60 лет и жители «бедных» регионов.

В ЛДПР результаты опроса назвали «шокирующими».

«Мы заказали это исследование, чтобы проверить какова реальность жизни людей. В результате увидели — русские стали беднее: все больше товаров, от продуктов до одежды, становится нашим гражданам просто не по карману. Эти данные шокировали даже нас!» — прокомментировал замглавы центрального аппарата партии по политической работе Виталий Храмушин.

По его мнению, одна из причин такой картины заключается в алчности торговых сетей, и государство должно «бороться с обнищанием населения».