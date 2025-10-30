Ключевая проблема для экономики сейчас — это дефицит кадров на фоне рекордно низкой безработицы, так как это приводит к опережающему росту зарплат по сравнению с производительностью труда. Об этом, как передает корреспондент RTVI, на заседании в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, рост цен на ЖКХ, бензин и повышение НДС могут привести лишь к разовому повышению уровня цен, но не к ускорению инфляции на постоянной основе. Она также выразила уверенность, что правительство «сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции».

Самая главная причина, по которой ЦБ придерживается «осторожной» политики, уточнила глава Банка России, — это низкая безработица. И хотя в целом это «абсолютно большое благо», но сейчас это привело к дефициту кадров на рынке труда, заявила Набиуллина.

«Мы тоже видим по опыту двух последних лет ожесточенную конкуренцию предприятий за работников, которая приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. Это толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты», — заявила Набиуллина.

При этом она уточнила, что рецессии в экономике сейчас нет, так как для этого процесса «неизбежны две вещи» — резкий рост безработицы и снижение зарплат. Этого сейчас нет, подчеркнула глава ЦБ.

Что касается ситуации с кредитами, то они остаются дорогими, признала Набиуллина.

«Но это временно, на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируется. Без этого не получится вернуть низкую инфляцию», — сказала она.

Россиян, продолжила Набиуллина, уже который год сильно тревожит высокая инфляция, которую они воспринимают «как несправедливый налог»: «И они, конечно, совершенно правы».

«Тяготы этого налога чувствует больше всего беззащитная часть населения с низкими доходами. И если составить рейтинг стран по уровню инфляции, то Россия занимает там незавидное место во второй сотне стран», — заявила Набиуллина.

Набиуллина также прокомментировала слова первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, который предлагал рассмотреть вариант снижения ключевой ставки до 3—4%. По ее словам, некоторые считают, что такая мера «сильно поможет экономическому росту».

Сама Набиуллина считает, что это может быть «путь в гиперинфляцию».

«Большинству сидящих в зале эта ситуация знакома не понаслышке. В девяностые годы мы хлебнули ее по полной программе, и вы прекрасно помните, что было и с экономическим ростом, и с инвестициями в девяностые годы, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование? То, что было тогда, — это тотальная долларизация экономики, финансовой системы. Вы помните условные единицы в магазинах и так далее», — заявила она.

Она отметила, что нельзя сильно снижать ключевую ставку при высокой инфляции, потому что экономика получит двойной удар и наступит обратный эффект: «сначала будет взлет инфляции, затем взлет ставок».

Глава Банка России подчеркнула, что текущая денежно-кредитная политика регулятора в период «перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения», направлена на то, чтобы «снова там не оказаться».