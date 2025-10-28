Заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, призванные оправдать кредитно-денежную политику регулятора, содержат «подтасовки, нестыковки и попытки совместить несовместимое». Об этом заявил RTVI лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов по итогам выступления главы ЦБ на заседании профильных комитетов Госдумы 28 октября.

«Когда госпожа Набиуллина утверждает, что процентные ставки банков следуют за ключевой ставкой ЦБ, но не зависят от нее, остается только развести руками. По версии Набиуллиной, благодаря падению спроса снижается инфляция, что же касается роста НДС, утильсбора, цен на бензин, то, оказывается, это влияет на инфляционные ожидания, а инфляция тут не при чем», — отметил Миронов.

Он добавил, что подобные «подтасовки, нестыковки и попытки совместить несовместимое» отмечаются по всем другим пунктам, и назвал подобные заявления «словесными кульбитами». выступил против торможения российской экономики, отметив, что это не приносило пользу «никогда ни одной стране мира».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев после доклада главы ЦБ призвал в разговоре с RTVI вернуться к плановой экономике по примеру Советского Союза.

Он пояснил, что в советские времена при составлении плана на ближайший год или пятилетку «не в денежном выражении считали», а рассчитывали, сколько конкретных объектов инфраструктуры нужно построить и каких товаров не хватает. Сегодня же «делается так: сколько денег на здравоохранение то ли увеличить, то ли уменьшить, а что это увеличение даст, куда их направят, никому неизвестно», пояснил Арефьев.

«Это самый первый у нас вопрос — чтобы была плановая экономика. Куда это годится, когда четыре варианта денежно-кредитной политики — два от Минфина и два от Минэкономразвития. В советское время у нас был только один вариант, и его надо было исполнять», — заявил Арефьев.

Он высказал мнение, что при наличии четырех вариантов «как хочешь, так и исполняй, все равно по какому-нибудь [из них] что-нибудь да и получится, гляди, отгадают в чем-нибудь». При этом он отметил, что прогнозы ЦБ и профильных министерств «никогда не сбывались, да и в этом году не сбудутся».

«Три раза уже корректировали бюджет. А план — это план, план предусматривает прогноз, затем мероприятия и безусловное выполнение намеченных мероприятий», — сказал депутат. Он упрекнул ЦБ и профильные ведомства в том, что вместо планирования они будут ждать, по какому из вариантов будет развиваться ситуация в экономике.

«Никаких мероприятий придумывать не будут. А надо придумывать мероприятия: если высокая ключевая ставка, если высокая инфляция, значит, надо больше товаров завозить или делать самим — желательно, конечно, самим делать, но они ничего не планируют», — посетовал Арефьев.

Он отметил, что в разговоре с депутатами Набиуллина оставила без ответа некоторые важные вопросы, связанные с ключевой ставкой и инфляцией. В частности, Арефьев спросил ее, почему ключевая ставка, которая последние годы была практически вровень с уровнем инфляции, с 2023 года подскочила в три раза и эта разница не уменьшается. По словам депутата, глава ЦБ вместо объяснения сказала, что такое бывает и других странах.

«Бывает-то бывает. Но вот почему <…> она [Набиуллина] как повысила ключевую ставку до 20%, так с нее не слезает? Сейчас вот она сказала, что 6,5% будет инфляция. Тогда почему вы не снижаете ключевую ставку? Она 16,5%, почти в три раза выше инфляции, почему не снижаете? Но она не ответила на этот вопрос», — рассказал Арефьев RTVI.

В 2023 году Набиуллина в рамках Петербургского международного экономического форума предупредила о риске реставрации плановой экономики. «Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное, но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решение, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы, и, на мой взгляд, это большой риск», — сказала она.

Что сказала Набиуллина в Госдуме

О ключевой ставке

С июня продолжается цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца она снизилась на 4,5 процентных пункта (с 21% до нынешних 16,5%). По прогнозу ЦБ, ставка также продолжит снижаться в течение всего будущего года.

На последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ в декабре ставка может быть либо сохранена на нынешнем уровне, либо снижена.

Все решения по ставке основаны на необходимости как можно быстрее выйти из периода высокого роста цен, но при этом не допустить переохлаждения экономики.

Скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый на сегодня прогресс в борьбе с инфляцией и пришлось бы начинать все с начала.

Главная угроза экономике из-за несвоевременного резкого снижения ставки — это если совокупный спрос «рванет вперед» до того, как производственные мощности успеют его догнать. Если такое произойдет, ставку снова придется повышать.

Без повышения НДС до 22%, законопроект о котором рассматривает Госдума, инфляционное давление на бюджет было бы сильнее и высокие ставки пришлось бы держать дольше.

О росте цен

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие месяцы остаются высокими из-за таких факторов, как грядущее повышение НДС, утильсбора, подорожание бензина. Эти ожидания пока не снижаются, в отличие от фактической инфляции.

Центробанк ожидает, что инфляция снизится до целевого уровня в 4% во второй половине 2026 года. В начале года инфляция будет выше цели «из-за значительного вклада разовых факторов».

О состоянии экономики

Российская экономика движется по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а рост производства, наоборот, прогрессирует и постепенно нагоняет спрос.

Ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

Четыре сценария для экономики России

27 октября ЦБ опубликовал стратегически документ «Основные направления денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы». В нем описывается четыре сценария развития российской экономики: базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Согласно базовому сценарию, во втором полугодии 2026 года инфляция достигнет цели в 4% и дальше будет находиться на этом уровне. Базовая ставка на 2026 год составит 13-15%, на 2027 и 2028 годы — 7,5-8,5%.

Дезинфляционный сценарий предполагает, что инфляционное давление будет сокращаться быстрее и устойчивее (3,5% — 4,5% в 2026 году, далее — 4%). Это позволит ЦБ проводить мягкую денежно-кредитную политику. По этому сценарию ставка составит 11-13% в 2026 году и 7,5-8,5% — в последующие два года.

В проинфляционном сценарии прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5-6%, при этом прогноз на 2027-2028 годы сохранен на уровне 4%. Средняя ключевая ставка при таком сценарии составит 17,5-19,5% в 2026 году, 10,5-11,5% в 2027-м и 8,5-9,5% в 2028-м.

Рисковый сценарий предполагает «значительное ухудшение» внешних условий в 2026 году, но вероятность его реализации ЦБ оценил как низкую. Согласно этому варианту, уровень инфляции в 2026 году составит 10,5-12,5%, в 2027-м — 10,6-12,6%, в 2028-м — 10-11%. При этом сценарии ключевая ставка в 2026 году составит 17,5-19,5%, в 2027-м — 18-20%, в 2028-м ― 10-11%.