Первый вице-премьер Денис Мантуров предложил на месяц отложить введение новых правил расчета утилизационного сбора. Рассмотреть возможность соответствующей отсрочки он поручил Минпромторгу.

Это произошло после того, как против повышения утильсбора массово выступили жители нескольких российских регионов. В частности, акция протеста состоялась в минувшие выходные во Владивостоке. Ее участники требовали, чтобы власти РФ отменили запланированные изменения.

«Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, и это всех должно удовлетворить. <…> Это те машины, которые находятся либо на таможенной очистке, либо в транзите. Поэтому мы, естественно, не создадим сложности для населения», — заверил Мантуров депутатов Госдумы.

Он добавил, что варианты расширения переходного периода необходимо доработать, поскольку «с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях». Действующие заказы необходимо завершить по текущим правилам, считает вице-премьер.

В автомобильном союзе поддержали решение Мантурова, но заявили, что все будет зависеть от деталей. Представители организации рассчитывают, что «проработка в Минпромторге затянется навсегда». По их словам, в случае повышения утильсбора проиграют все: и граждане, и госбюджет, и автопром.

«Снижение конкуренции позволит локальным игрокам резко повысить цены, что приведет к снижению продаж, а значит — и загрузки предприятий-поставщиков автозаводов. <…> [Минпромторг] не сможет достичь поставленных целей по локализации, если поставщики автокомпонентов будут сокращать производство», — объяснили в автомобильном союзе.

Новые правила в организации назвали «прискорбной историей», которая должна «остаться в прошлом».

Утилизационный сбор — платеж в государственный бюджет, который был введен после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Его оплачивают производители, импортеры и покупатели — тем самым они покрывают расходы на переработку авто после окончания срока эксплуатации. Сейчас физлица платят 3,4 тыс. рублей за машины возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, с пробегом старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.

Новые правила, вступающие в силу с 1 ноября 2025 года, предполагают, что льготная система сохранится для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил, что охватывает более 80% всего автопарка России. Для транспорта, который не попадает в эту категорию, размер сбора значительно увеличится.

Первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев, комментируя новые правила расчета утильсбора, заявил, что «это не приведет к росту наполняемости бюджета, зато может разогнать инфляцию, ведь цена на авто поднимется, а в общей товарной массе они занимают большой процент».

«Утильсбор, думаю, введут, потому что в бюджете большой дефицит. Во-первых, по этому году около 5 триллионов и 3 с лишним триллиона на следующий год, их где-то надо находить. Ищут, так сказать, в карманах наших граждан, потому что утильсбор будут платить автолюбители», — заявил депутат RTVI.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин минувшим летом отмечал, что по итогам 2024 года утильсбор принес федеральному бюджету более 1 трлн рублей, но при этом в стране отсутствует программа утилизации автомобилей.