Президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026-го. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, величина демпфера в этот период будет рассчитываться без учета отклонения средних оптовых цен на Аи-92 и дизельное топливо от предельных отметок.

Кроме того, Путин своим указом отменил акцизы на дизельное топливо, смешанное с авиакеросином и произведенное не только на НПЗ. Обычно таким способом производится зимнее дизельное топливо, отмечает «Прайм».

Введенные меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка топлива, пояснил RT эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Условно говоря, чтобы произвести больше бензина, разрешают смешивать разные нефтепродукты», — прокомментировал он вторую часть указа президента.

Введением моратория на обнуление демпфера власти пошли навстречу нефтяным компаниям, но «и от них, в общем-то, ждут ответного встречного движения», предположил Юшков. В частности, по его мнению, производителей могут обязать увеличить обязательный объем продаж бензина через биржу, чтобы, «соответственно, таким образом и цена не поднималась».

Демпфер — инструмент, который используется для контроля внутренних цен на топливо. В соответствии с этим механизмом власти компенсируют нефтеперерабатывающим компаниям часть разницы между экспортной и внутрироссийской ценами на топливо. Нефтяники получают выплаты, если условная стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке ниже экспортной. В противном случае компании сами платят в бюджет. Демпфер обнуляется, если внутренние цены на топливо превышают определенные значения. В 2025 году условные внутрироссийские (индикативные) цены на топливо составляют 60 450 рублей за тонну бензина и 57 200 рублей за тонну дизеля. Если фактические оптовые цены в среднем за месяц превышают индикативную цену на 10% (бензин) и 20% (дизтопливо), демпферы обнуляются.

По данным Минфина, в сентябре нефтяники получили по топливному демпферу 30,5 млрд рублей против 80,4 млрд рублей в августе, при этом компенсации выплачивались только по дизтопливу. Что касается бензина, то средняя биржевая цена Аи-92 за август составила 69,34 тыс. рублей за тонну при допустимом лимите 66,5 тыс. за тонну. Всего за девять месяцев нефтяные компании получили демпферные выплаты в размере 715,5 млрд рублей.

В конце сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что индикатор отклонения цены, при котором топливный демпфер обнуляется, будет повышен на 10%. Вскоре после этого Минфин внес соответствующий законопроект в Госдуму. В случае его принятия фактическая цена бензина сможет отклоняться от индикативной на 20%, дизтоплива ― на 30%.

В начале октября представители нефтяных компаний попросили правительство ввести мораторий на обнуление демпфера, писали «Известия». Участники совещания у Новака 9 октября отметили, что продажа топлива на АЗС либо убыточна, либо ее маржинальность равна нулю. По их словам, убыточна и экономика переработки крупных нефтяных компаний — «минус 5—6 тыс. на тонну», рассказал источник газеты.

С конца июля в некоторых регионах России наблюдаются перебои с поставками топлива на фоне высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов на НПЗ, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала некоторым АЗС предупреждения из-за необоснованного роста цен на топливо.

Правительство в конце сентября продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Кабмин работает над дополнительными мерами по «оздоровлению» топливного рынка, сообщил Новак по итогам совещания 9 октября. При этом он назвал текущую ситуацию «в целом стабильной».