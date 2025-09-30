Правительство России продлило запрет на вывоз бензина за пределы страны до конца 2025 года. Это правило касается всех компаний-экспортеров, в том числе непосредственных производителей, следует из постановления кабмина.

Кроме того, с 30 сентября введен запрет на экспорт дизельного топлива, судового и некоторых других видов жидкого топлива. Эти ограничения будут действовать до конца года.

При этом запрет не касается прямых поставок, которые сами производители топлива отправляют за рубеж: им это по-прежнему разрешено.

Как поясняет правительство, такие шаги должны помочь наладить обстановку внутри страны: удержать цены и сделать так, чтобы бензина и дизеля на заправках всегда было в достатке.

Перебои с топливом фиксировались в Приморье, Забайкалье, Крыму, Запорожье. По мнению экспертов, одним из главных факторов «бензинового кризиса» стали «внеплановые остановки» нефтеперерабатывающих заводов, под которые невозможно заранее создать резерв. К этому привели и другие причины: летний бум внутреннего потребления, перегруженная логистика и всплеск экспорта в Азию накануне введения запрета.

Предыдущее эмбарго на экспорт автомобильного бензина вступило в силу 1 сентября и действует до 31 октября включительно. В кабмине поясняли, что решение о запрете на вывоз топлива было принято ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Меры о продлении временного запрета на экспорт бензина были приняты на фоне сообщений о том, что его стоимость на российских АЗС три недели подряд превышала показатель общей инфляции, а также после того, как на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько дней обновлялись исторические максимумы цен на АИ-95 и АИ-92, которые держались с сентября 2023 года.

По данным газеты «Известия», в сентябре в некоторых регионах автозаправочные станции стали получать предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за необоснованного роста цен на топливо. Кроме того, ведомство совместно с Минэнерго начало проверки сетей АЗС.