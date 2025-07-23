В июне Центробанк снизил ключевую ставку до 20%. Это первое снижение с сентября 2022 года. В эту пятницу, 25 июля состоится очередное заседание совета директоров регулятора. Представители банков и финансовые аналитики ожидают очередного снижения ставки. Подробнее — в материале RTVI.

Почему ЦБ снизил ставку

О снижении ключевой ставки с 21 до 20% в июне сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, высокая ключевая ставка «привела к существенному замедлению инфляции».

«Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов. Динамика инфляции и динамика экономической активности дают нам достаточные основания для снижения ключевой ставки», — объяснила она.

По словам Набиуллиной, регулятор продолжит жесткую денежно-кредитную политику в течение длительного времени. Председатель Банка России отметила, что это необходимо для «устойчивого возвращения инфляции к цели».

Снижение ставки Эльвира Набиуллина аргументировала замедлением инфляции, стабилизацией рынка труда и высоким спросом на рублевые активы.

«Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Наряду с действием бюджетного правила, это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть», — рассказала председатель ЦБ.

«Паузы между шагами»

Набиуллина напомнила, что ставку на уровне 21% установили в конце октября. Для ее полного транслирования в экономику и инфляции требуется не менее трех кварталов.

«Это означает, что с учетом инерции и лагов наши предыдущие решения продолжат обеспечивать торможение инфляции. В условиях, когда баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, наш подход к снижению ставки требует большой осторожности. Он может предполагать паузы между шагами», — объяснила председатель Центробанка.

Она допустила повышение ключевой ставки, если инфляция перестанет устойчивое снижение или перейдет в рост. Для урегулирования ситуации необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, подчеркнула Набиуллина.

«Наши дальнейшие решения будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году», — резюмировала глава Банка России.

Следующее заседание состоится в пятницу, 25 июля.

Минфин надавит на ЦБ

Как рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, до конца года ключевая ставка может снизиться до 15%. Оптимальными для отечественной экономики он назвал 7%. В этом случае, объяснил депутат, брать кредиты будет выгодно, появятся условия для их обслуживания.

«Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — предположил собеседник агентства.

По мнению члена экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидата экономических наук Михаила Беляева, в пятницу ЦБ понизит ключевую ставку на 1-2%. Эксперт объяснил, что случится это не ввиду экономических факторов, а, скорее, под давлением Минфина и общественности.

«Естественно, с такой ключевой ставкой работать дальше невозможно. Возмущение этим делом всеобщее: и эксперты недовольны, хотя на них вообще никто не обращает внимание, и промышленники недовольны, и аграрии недовольны. Минфин тоже недоволен, потому что все эти субсидируемые кредиты и прочее ложатся очень большой нагрузкой на бюджет. Льготные кредиты и ипотеки не с неба же падают», — рассказал он ОСН.

По словам Беляева, рассчитывать на снижение ставки до 17% и ниже не стоит, ведь экономика не любит резких скачков. Экономист отметил, что инфляционные прогнозы ЦБ ничем не подкреплены, кроме уверенности регулятора в правоте своей денежно-кредитной политики. Через пару месяцев в Банке России могут увидеть, что инфляция составляет 8-9%, в чем увидят «проинфляционные риски». Повысить ставку в этой ситуации, может быть, «духу и не хватит», а вот заморозить дальнейшее снижение Центробанк вполне может, предположил собеседник издания.

«Поэтому рассуждения о том, что к концу года ставка будет 15-16 %, тоже вилами на воде писаны. До конца года осталось четыре месяца, и прогнозы про 15 % делаются из расчета, что каждый месяц они будут по проценту сбрасывать. Но уверенности в этом нет», — резюмировал Михаил Беляев.

«Мы увидим снижение»

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Аргументам и фактам», что ожидает от пятничного заседания совета директоров ЦБ снижения ключевой ставки. По его мнению, регулятор перешел к снижению ДКП, поэтому никаких экономических предпосылок в пользу повышения ставки нет.

«Думаю, что варианты со снижением менее одного п.п и более двух п.п. не будут даже обсуждаться <…> И соответственно, вероятнее всего, мы увидим снижение до 19% или 18,5%», — предположил Балынин.

Аналитики SberCIB допустили, что 25 июля ЦБ снизит ставку до 18%. Из базового сценария SberCIB Investment Research следует, что показатель будет снижаться на 1% ежемесячно, и в декабре составит 16%.

«В оптимистичном сценарии снижение ключевой ставки будет более стремительным: к концу года она может достигнуть 14%», — рассказали в пресс-службе кредитного учреждения.

Согласно рисковому сценарию SberCIB, Банк России снизит ключевую ставку в июле до 19% и сохранит ее на этом уровне до конца года.

Осторожные прогнозы

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин допустил снижение ставки до 18% на заседании 25 июля и падение до 16% к концу 2025 года. В интервью РБК он добавил, что не стоит исключать и более плавного решения — снижения на 1,5%. По его словам, это может быть обусловлено наличием рисков, связанными с будущими бюджетными расходами и возможным ускорением роста цен на непродовольственные товары.

«ЦБ РФ даст возможность инфляции вновь вернуться в русло постепенного снижения прежде, чем вновь смягчать денежно-кредитную политику. А это значит, что на июльском заседании регулятор оставит ключевую ставку без изменений с учетом роста цен на фоне индексации тарифов в сфере ЖКХ», — предположил инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Как добавила юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар, снижение инфляции связано не только с замедлением темпов кредитования, но и с укреплением курса рубля. Для удержания инфляции на уровне7-8% ключевую ставку необходимо оставить без изменений, подчеркнула она.