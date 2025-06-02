Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с растущим давлением и требованиями снизить высокую ключевую ставку на фоне опасений по поводу ее влияния на бизнес. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство России ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку, поскольку ее влияние на бюджет и гражданские отрасли становится «все более очевидным», утверждают трое собеседников агентства, знакомых с ситуацией. Некоторые призывают к снижению ставки уже на ближайшем заседании Центробанка 6 июня, говорят источники.

Как пишет Bloomberg, это свидетельствует об изменении позиции правительства с ноября 2024 года, когда министр финансов Антон Силуанов поддержал решение Набиуллиной о повышении ставок и назвал приоритетом снижение инфляции. Теперь главе ЦБ предстоит «еще одно тяжелое испытание», считает агентство.

ЦБ удерживает ключевую ставку на уровне 21% с октября прошлого года, пытаясь остудить инфляцию. Месяцы высоких расходов по займам сказываются на значительной части экономики, особенно на секторах, не связанных с оборонной промышленностью, пишет Bloomberg. Многие компании на фоне этого готовы приостановить инвестиции.

Влияние высоких ставок в частности отразилось на промышленном секторе России, отмечает агентство. Например, компания «Северсталь» сообщила об отрицательном денежном потоке в размере 33 млрд рублей в первом квартале 2025 года.

Большие расходы по займам оказывают давление на клиентов и задерживают их проекты, что осложняет способность «Северстали» генерировать стабильный доход, заявила представительница компании. Сталелитейный завод был вынужден финансировать свою инвестиционную программу и оборотный капитал за счет ранее накопленных денежных резервов. Для возвращения к нормальной ситуации ключевая ставка должна быть снижена по крайней мере до 15%, сказала собеседница Bloomberg.

По мнению аналитика компании «Финам» Ольги Беленькой, перед ЦБ стоит выбор между двумя рисками. Сохранение ставки без изменений грозит откатить экономику в рецессию, а ее снижение может привести к выходу инфляции из-под контроля.

Согласно отчету ЦБ, в апреле рост потребительских цен в апреле замедлился до 6,2% по сравнению с 10,7% в январе. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году годовая инфляция снизится до 7-8%, а к целевому показателю 4% придет в 2026 году.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ, опубликованном в конце мая.

Замедление инфляции в последнее время открывает Банку России возможность некоторого ослабления денежно-кредитной политики, отметил 30 мая министр финансов Антон Силуанов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 26 мая предупредил о рисках переохлаждения экономики. Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь заявил, что российским компаниям «непросто» из-за длительного действия высокой ставки и одновременного укрепления рубля.

«Наверное, кому-то это в кратковременный период времени выгодно, тем, кто импортирует. Но дело в том, что импорт снижается из-за того, что ключевая ставка высокая. А для экспортеров это вредно. <…> Поэтому здесь, я думаю, что нужно думать и принимать определенные решения», — сказал он.

По самым оптимистичным прогнозам экспертов, опрошенных РБК, Центробанк может снизить ключевую ставку до 19% на ближайшем заседании. Большинство аналитиков считают, что ставка останется на уровне 21%, но ЦБ «даст рынку более мягкий сигнал».